Cipo pierde en Chivilcoy: miralo en vivo

Luego de la victoria del domingo sobre Estudiantes de San Luis, Cipolletti cae 1 a 0 con Independiente en Chivilcoy por la fecha 19 del Federal A.

Se trata de un duelo clave por la zona 1, ya que antes de la fecha, el Albinegro suma 31 puntos y su rival de hoy tiene 28, pero hace cinco partidos que no gana. La última vez que logró una victoria fue nada menos que ante Madryn en Chubut.

Para el duelo de hoy, Gustavo Raggio hizo un cambio obligado por la lesión del volante Maxi López, quien no fue convocado para este partido. Ingresa en su lugar Ezequiel Ávila.

El trámite del encuentro fue favorable al Rojo en el primer tiempo, pero no pudo generar situaciones de gol. Si bien el local tuvo la iniciativa, le faltó claridad para armar juego. Cipo no pudo pasar la mitad de la cancha con pelota dominada, aunque tampoco sufrió demasiado en defensa durante el primer tiempo.

No se dio un partido atractivo en los primeros 45' y lo más destacable fue un cruce de jugadores visitantes con Marcos Lamolla, ex Cipo, que no pasó a mayores y apenas fue penado con un par de amarillas.

En el inicio del complemento, Independiente salió con todo. Después de una atajada de Facundo Crespo a Marcos Salvaggio, llegó la apertura del marcador. Sobre los 5', un pelotazo de Pablo Ostapkiewicz encontró a Rodrigo Bernal a la espalda de Berra y el delantero fusiló a Crespo para el 1 a 0.

SÍNTESIS

Independiente (CH): Mauro Leguiza; Alan Aciar, Marcos Lamolla, Pablo Ostapkiewicz y Martín Gallo; Ezequiel Santangelo, Franco Cáceres, Ezequiel Bassi y Juan Andrés Aguirre; Rodrigo Bernal y Marcos Salvaggio. DT: Alberto Salvaggio.

Cipolletti: Facundo Crespo; Matías Carrera, Elvis Hernández, Manuel Berra y Leandro Wagner; Boris Magnago, Franco Amarfil, Lucas Mellado y Ezequiel Ávila; JP Zárate y Cristian Taborda. DT: Gustavo Raggio.

Árbitro: Joaquín Gil. Estadio: Raúl Orlando Lungarzo, Chivilcoy.