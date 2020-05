Cipolletti y Bariloche celebran la reapertura comercial

La recuperación de la actividad comercial, reducida en muchos casos al envío a domicilio, sirvió en Cipolletti para descomprimir, en parte, la crisis del sector. En Bariloche esta apertura fue recibida por una tormenta de lluvia y nieve que alejó a muchos de las calles hasta entrada la media mañana.

“Es un aire”, dice Claudio Di Tella para ilustrar la moderada flexibilización de la cuarentena que comenzó ayer en Cipolletti. La ciudad valletana todavía corre de atrás algunos de los beneficios que tienen otras localidades rionegrinas. Es que aún con el rótulo de ciudad con circulación comunitaria del covid-19 que le impuso Nación tiene directivas de ser más estricto en los controles.

Por esa razón, peluquerías y centros de belleza, por ejemplo, tendrán que esperar para abrir sus puertas. Es un sector que con insistencia viene reclamando un protocolo para poder trabajar.

Di Tella fue contundente: “Por ahora no, vamos a esperar a ver qué pasa en los próximos días”, indicó. Las decisiones estarán atadas directamente a los datos estadísticos, la cantidad de nuevos contagios serán el termómetro de lo que se podrá hacer o no. El jefe comunal se mostró optimista de cara al futuro y aseguró que no hay que esperar a salir de ese estatus sanitarios para habilitar nuevos rubros y permisos.

Luego de una semana de restricción total al comercio no esencial, ayer se habilitó nuevamente la modalidad delivery en Cipolletti y Bariloche. Se permite a los comerciantes tener cierto movimiento económico. Además comenzaron a funcionar rubros de salud como ópticas, centros odontólogicos y médicos.

Sin embargo, hay una gran preocupación en algunos comerciantes por la duración de la cuarentena. “La verdad que esto es insostenible. Estamos facturando el 20% de lo que se vendía. Es importante el tema sanitario pero es imposible sostener esto tanto tiempo. Seguiremos así pero acá ya se ven muchos comercios que bajaron la persiana”, relató Juan Cruz, dueño de una zapatería ubicada sobre la calle Uruguay. El comerciante, que se encarga de hacer los deliverys, aseguró que es “inviable” para cualquier comercio tener las puertas cerradas 45 días. “Chicos, medianos o grandes, no importa, es imposible mantenerse en contexto”, detalló.

Las colas. Una constante en los comercios con atención al público. Foto: Alfredo Leiva

Natalia Franzgrote, que tiene una librería artística y mercería en la zona del Ñireco, en Bariloche, contó que ya trabajan con delivery “cuando hicieron el primer intento. Esa semana trabajamos a full, pero cuando restringieron, nos mató un poco. Veníamos reembaladas, de una semana a pleno para cubrir gastos. Estamos como todo el mundo: ningún beneficio en los impuestos, el alquiler que cuesta pagar. Tratamos de tapar agujeros y adelantar deudas que se nos generaron en mazo”.

“Por lo general, el lunes, miércoles y viernes hacemos el reparto. Tomamos pedidos todos los días. Me escriben a las 23 y si estoy despierta, respondo y vamos armando. Los martes y jueves a la tarde los dejamos para el armado del reparto”, contó.

Julieta Comesaña tiene un local en el centro de Bariloche. “Había vendido algo en la primera etapa del delivery. Hoy tengo consultas principalmente. Esto me va a mover la aguja. Voy a vender el 10% de lo que vendo con el local abierto. Pero está la opción y uso. Entre nada y esto, estoy agradecida. Pero no puedo pagar nada con esto. Tengo costos fijos de alquiler, luz, gas del local”, dijo a RÍO NEGRO.

Obra pública



Ayer también comenzó a funcionar la obra pública. El secretario de la seccional Cipolletti de la Uocra, Juan Carlos Garrido, contó que se pusieron en marcha los principales trabajos en la ciudad que incluye un jardín y la Ciudad Judicial. El gremialista apuntó que es “necesario” que habiliten la obra privada, algo que en la mayoría de las ciudades rionegrinas se flexibilizó ayer. “Es importante porque hay muchos trabajadores que dependen de ello”, indicó.

A pesar de los últimos casos que se confirmaron en Cipolletti, desde el viernes se viene registraron contagios en la ciudad, Di Tella hizo un balance positivo de la situación sanitaria en la localidad.

“No tenemos un aumento ostensible de casos, así que hay que ir paso a paso”. Sobre la demanda de varios comerciantes pidió “paciencia”.

Cipolletti mantiene el bloqueo de algunos accesos y la circulación de acuerdo a la terminación del DNI. El nuevo escenario de flexibilización es por una semana pero se analizará día por día.

En Viedma hubo confusión hasta que Pesatti adhirió

Los intentos desesperados y la presión de comerciantes y cuentapropistas por la necesidad de abrir y volver a contar con ingresos tuvieron al final de la jornada una cuota de alivio. El municipio capitalino anunció la adhesión al decreto pero no fueron pocos los que, en medio de un clima de incertidumbre, se apuraron a hacer visible la apertura aun cuando no había normativa que lo respalde.

“Entiendo lo de la cuarentena pero la verdad que la estoy pasando muy mal porque este negocio es mi único sustento”, señaló una comerciante de Viedma quien prefirió el anonimato.

Se mostró ofuscada por la grave situación económica que atraviesa la ciudad -única de las grandes poblaciones sin casos de coronavirus- la presidenta de la Cámara de Comercio, Giselle Iaccarino. “La gente está desesperada era lo que se vaticinaba, el pueblo se cansó porque no le podés pedir a quien vive de sus ingresos que no trabaje por determinada cantidad de tiempo”, afirmó.

Denunció que existió “un abandono absoluto de parte de los gobiernos nacional, provincial y municipal”. También exhibió cierta preocupación ante la demora del intendente Pedro Pesatti en dictar la norma.

Pasado el mediodía, el gobierno capitalino habilitó el funcionamiento de actividades comerciales y de servicio, advirtiendo que actividades deben ajustarse a los protocolos vigentes, respetando, en todos los casos, el distanciamiento social, la pautas de sanidad e higiene, los días y horarios establecidos y todas las normas concordantes. El personal de casas particulares podrán prestar tareas de 9 y 13.

Poco control y mucha gente en Roca

A un mes y medio de la cuarentena obligatoria en Roca se nota menos presencia policial que controle el cumplimiento del aislamiento obligatorio.

Río Negro recorrió a las 11 de ayer el centro de la ciudad y los principales accesos y no había uniformados en controles.

Solo en los puentes del Canal Grande se pudo ver algunos procedimientos para identificar a los automovilistas.

En la zona norte la situación es muy similar. En la calles San Juan y Evita donde hay varios comercios, se nota una importante circulación de personas. Sin embargo no hay uniformados que vigilen el cumplimiento de las normas.

El Jacobacci comienzan a abrir algunos locales

Comercios de productos no esenciales, peluquerías y jardineros podrán retomar sus actividades en Jacobacci, aunque con algunas restricciones.

El municipio adhirió ayer al decreto provincial 365 luego de una reunión del Comité de Emergencias local donde se analizó el alcances de las nuevas normativas emitidas por la provincia.

Se dispuso habilitar a los comercios mayoristas y minoristas de productos no esenciales a reanudar la atención al público los lunes, miércoles y viernes, de 9 a 18. Estos comercios podrán realizar ventas con delivery, los martes y jueves. Se hizo hincapié que podrán ir por la calle sólo de un integrante por familia y niños.

En Catriel se mantienen los permisos según número de DN

La intendenta Viviana Germanier, confirmó que en Catriel la circulación seguirá condicionada por la terminación del DNI, a pesar de la apertura comercial.

La flexibilización comenzará hoy con la apertura de la obra privada, profesionales liberales, centros de belleza, estética y barbería, servicio doméstico y la jardinería. Todos los comerciantes y sus empleados deberán tramitar el permiso provincial a través de la app “Circulación RN”.