Cipolletti y Sol de Mayo se enfrentan en busca del segundo puesto

Desde que se sorteó el fixture, era sabido que el duelo entre Cipolletti y Sol de Mayo por la anteúltima fecha de la primera fase del Federal A sería clave.

Los dos equipos regionales se verán las caras a partir de las 18 en La Visera de Cemento, con el arbitraje del cordobés Gastón Monsón Brizuela.

Con ambos ya clasificados a los playoffs por el segundo ascenso, les resta definir en qué puesto quedarán lo que determinará los futuros cruces.

Además, está en juego el boleto a la Copa Argentina 2022 a la que irán los cinco mejores de la Zona. Hoy entrarían los dos pero la tabla está pareja y una caída podría atentar contra esas aspiraciones.

El Albinegro selló su clasificación con una épica remontada ante Huracán Las Heras en Mendoza. Perdía 2 a 0 y lo dio vuelta en el segundo tiempo a pura actitud. Con ese envión intentará lograr otra victoria que podría asegurarle el segundo puesto o dejarlo muy cerca.

Deportivo Madryn dejó garantizó el primer lugar y jugará una final por el ascenso contra el líder del Grupo 2. Siguen con chances Racing de Córdoba y Gimnasia y Tiro de Salta.

Por el lado del Albiceleste, acumula seis encuentros sin derrotas y los empates ante Independiente de Chivilcoy y Madryn le certificaron su ubicación entre los ocho de arriba.

El equipo Gustavo Raggio sufrirá la baja de Lucas Mellado. El volante llegó por segunda vez en el torneo a las cinco amarillas y le corresponden dos fechas de suspensión. Recién volverá a estar disponible en el primer mano a mano de los playoffs. Su reemplazante está entre Maxi Amarfil y Diego Aguirre.

Es la hora de volver ,

Es el momento,

Es el lugar,

Mañana todos unidos.

Etiqueta a tu amigo de Cipo que mañana no puede faltar ahí.



MAÑANA • 18 HORAS • Cipo vs Sol de Mayo



Boleterias abiertas desde las 15 para socios y no socios. #EsLaHoraDeVolver pic.twitter.com/5Sk2knqK6h