Buscan familias solidarias para darle contención a dos grupos de hermanos

Dos grupos de hermanos de tres y siete integrantes cada uno permanecen a la espera familias solidarias. La secretaría de Niñez y Adolescencia abrió la convocatoria la semana pasada y hasta el momento permanecen en resguardo. La trabajadora social, Luciana Álvez, explicó que buscan que los hermanitos permanezcan juntos.

Las edades de los niños oscilan entre los 0, 6 y 7 años hasta los primeros años de la adolescencia. Desde el programa provincial buscan que los pequeños puedan residir en la jurisdicción que abarca desde Catriel hasta Fernández Oro o también en localidades vecinas.

Álvez explicó que durante estos días se presentaron familias interesadas en brindar resguardo pero, lamentablemente, no vivían dentro del radio requerido.

Según remarcó la trabajadora social suele aumentar el número de situaciones que requieren de esta medida solidaria en esta época del año, ya que diciembre y enero del año sucedió algo similar.

Hasta el momento, solo 12 familias integran el programa que es llevado adelante por la secretaría de Niñez y Adolescencia, es por eso que apelan a que se sumen más personas.

Los requisitos para ser parte del programa “Fortalecimiento familiar”, en general no son muchos; uno de ellos es la no adopción (no tener un deseo de adoptar) no tener antecedentes penales, y preferentemente, ser mayor de 25 hasta los 65 años. En el caso de las personas mayores, se evalúa el factor salud.

En cada caso, las familias que toman la decisión cuentan con el acompañamiento de la secretaría provincia. Primero se les brinda una entrevista informativa y una vez que la familia tiene tomada la decisión se pasa a la instancia de las evaluaciones que realizan los profesionales que integran este organismo.

Pueden inscribirse de 8 a 13 al teléfono 4778748.