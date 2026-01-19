Qué cocinar esta semana: menú día por día del 19 al 23 de enero por el chef Roberto Montiel
Opciones de fácil elaboración y con ingredientes que podés conseguir sin problema. Cinco días, cinco platos deliciosos.
Segunda quincena de enero a puro verano. Desde este espacio te seguimos acompañando y dándote ideas para que no te tengas que martirizar pensando ¿qué van a comer vos y tu familia? Esta semana el menú viene de la mano del Roberto Montiel, Chef Ejecutivo de Casa Blanca Restaurante y Eventos Del grupo Global. Platos fáciles de hacer y siempre con ese sabor bien caseros. Animate a prepararlos y contanos cómo te fue.
Listado de compras
- 2 kg pollo
- 800 gr cerdo (bondiola o carré)
- 800 gr salmón
- 300 gr jamón cocido
- 4 huevos
- 200 gr yogur natural
- 200 ml crema de leche
- 50 gr manteca
- 1 kg arroz largo fino
- 500 gr arroz jazmín o doble carolina
- 500 gr pasta seca penne rigate
- 400 gr cuscús
- 1.5 kg cebolla
- 2 cabezas de ajo
- 2 zanahorias
- 1 atado de cebolla de verdeo
- 1 raíz de jengibre fresco
- 1 limón
- 80 gr pasas de uva
- 80 gr almendras o maní sin sal
- garam masala o curry
- comino
- sal fina
- 800 gr tomate triturado
- 160 ml salsa de soja
- 60 gr miel
- aceite de oliva
- aceite neutro
- 150 ml vino blanco
- 500 ml caldo de pollo o verduras
LUNES: Pollo tikka masala
Ingredientes (4 personas)
– 800 gr pechuga de pollo
– 200 gr yogur natural
– 400 gr tomate triturado
– 200 ml crema
– 2 cebollas
– 2 dientes de ajo
– 2 cditas. garam masala o curry
– 1 cdita. comino
Preparación
1. Marinar el pollo, cortado en cubos, con el yogur y 1 cucharadita de las especias durante una noche.
2. Luego sellar el pollo con el yogur, en aceite bien caliente y reservar.
3. Rehogar cebolla y ajo en la misma sartén que se doró el pollo. Agregar tomate triturado y el resto de las especias elegidas.
4. Luego incorporar el pollo, cocinar por 20 minutos y terminar con crema. Cuando la crema esté cocida, servir con arroz blanco de guarnición o lo que más les guste.
MARTES: Penne rigate con ragú blanco de cerdo y hongos
Ingredientes (4 personas):
– 800 gr cerdo
– 300 gr hongos
– 500 gr penne rigate
– 150 ml vino blanco
– 1 cebolla
– 2 dientes de ajo
– 50 gr manteca
Preparación
1. Sellar el cerdo, cortado en cubos, en aceite caliente en una olla mediana. Reservar.
2. Rehogar la cebolla cortada en cubos pequeños y el ajo picado. Sumar los hongos (si son hongos secos deben hidratarse primero).
3. Agregar el cerdo y el vino, reducir y cocinar toda la preparación por 40 minutos.
4. Cocinar los penne rigate en agua hirviendo. Cuando la pasta esté al dente, agregar a la salsa y la manteca. Servir lo más caliente posible.
MIÉRCOLES: Arroz chaufa
Ingredientes (4 personas):
– 800 gr arroz cocido
– 300 gr jamón cocido
– 4 huevos
– 2 cebollas de verdeo
– 80 ml salsa de soja
Preparación
1. En una sartén saltear el jamón cortado en pequeñas lonjas. Una vez dorado, agregar el arroz.
2. En un bol batir los huevos y agregar al arroz, sarteneando, con un poco de aceite para que se cocine el huevo.
3. Incorporar, al final, la salsa de soja y el verdeo cortado en aros finos, saltear y servir.
- Para esta receta pueden utilizar: brotes de soja, arvejas o algún vegetal que les guste.
JUEVES: Salmón glaseado con soja, miel y jengibre
Ingredientes (4 personas):
– 800 gr salmón
– 80 ml salsa de soja
– 60 gr miel
– 1 cda. jengibre rallado
– 1 diente de ajo
– 1 limón
Preparación
1. Marinar el salmón con la soja, la miel y el jengibre rallado por unos 30 minutos en frío, en la heladera.
2. Sacar el salmón y reservar la marinada para después. Sellar el salón en sartén bien caliente de ambos lados y terminar la cocción a fuego suave caliente.
3. En otro recipiente reducir la marinada hasta glasear, que tenga consistencia espesa y para terminar agregar el jugo de medio limón.
4. Servir con una ensalada de verdes como guarnición.
VIERNES: Cuscús especiado con pollo y frutos secos
Ingredientes (4 personas):
– 800 gr pollo
– 400 gr cuscús
– 500 ml caldo de verdura
– 2 zanahorias
– 80 gr uvas pasas
– 15 gr garam mazala
– 80 gr almendras o maní sin sal
Preparación
1. Sellar el pollo cortado en cubos con especias del garam mazala.
2. Luego cocinar con caldo de verduras y las zanahorias, las pasas de uva y las almendras peladas y tostadas por 30 minutos.
3. Hidratar aparte el cuscús, debe estar cocido, pero no pasado. Al final mezclar todo: el pollo, el cuscús y el caldo. Servir en plato hondo.
