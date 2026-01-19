El efecto Vaca Muerta: la actividad portuaria bonaerense creció más de 10% con gran impulso del sector energético 

El puerto de Coronel Rosales se consolida como pieza clave del corredor energético que conecta Vaca Muerta con los mercados de exportación.

La expansión de Vaca Muerta no solo transformó la matriz energética del país, sino que también redefinió el rol de los puertos bonaerenses dentro del sistema logístico nacional. Entre enero y septiembre de 2025, los puertos de la provincia de Buenos Aires movilizaron 41,9 millones de toneladas, lo que representa un incremento interanual del 10,1%, según datos oficiales del Monitor Portuario provincial.

Fuente: Subsecretaría de Asuntos Portuarios.

El Monitor Portuario es una política pública realizada por la Subsecretaría de Asuntos Portuarios de la Provincia de Buenos Aires, que depende de la cartera productiva provincial y tiene como objetivo el relevamiento y la sistematización de los principales datos que surgen de la actividad de los puertos públicos, para producir estadísticas que permitan la eficiente toma de decisiones y la planificación portuaria desde una mirada estratégica integral.

Detrás del crecimiento estudiado aparece con claridad el impacto del sector energético, en particular el transporte y la exportación de petróleo crudo proveniente de la cuenca neuquina, que encontró en el sistema portuario bonaerense una vía estratégica de salida.

Coronel Rosales, nodo clave del corredor energético

El puerto de Coronel Rosales se posicionó como uno de los principales beneficiados por el avance de Vaca Muerta. Las inversiones en infraestructura permitieron ampliar la capacidad operativa y de almacenamiento, fortaleciendo su rol como terminal especializada en cargas energéticas. Las inversiones realizadas elevaron en casi 20% la capacidad de almacenamiento, el movimiento de petróleo crudo registró un incremento interanual del 70,6%, de acuerdo al informe.

Este volumen representó aproximadamente 5 millones de toneladas movilizadas durante los primeros nueve meses de 2025. En conjunto, los productos vinculados al petróleo crudo, combustibles líquidos y gases explicaron el 48% del total de la carga movilizada, consolidando el peso del sector energético en la actividad portuaria provincial.

Durante el período analizado, el movimiento de petróleo crudo creció más de 70%, consolidando a este puerto como una pieza central en la logística que conecta la producción no convencional con los mercados externos. Este desempeño explica buena parte del salto registrado en el total de toneladas operadas por la red portuaria provincial.

Los principales productos movilizados de carga a granel y/o general fueron de los rubros de petróleo crudo, combustibles líquidos y gases (48%) y cereales y oleaginosas (36%). Además, se movilizaron por los puertos provinciales otros productos tales como fertilizantes, químicos, arenas y pescado, moluscos y crustáceos.

Más energía, más movimiento

El impacto del complejo energético no se limitó a los volúmenes transportados. El mayor flujo de hidrocarburos traccionó también un aumento en la cantidad de buques operados. Así como también una mayor circulación de camiones vinculados a la cadena petrolera, junto a una mayor actividad en servicios logísticos y portuarios asociados.

Este fenómeno refuerza el perfil de los puertos bonaerenses como infraestructura clave para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta, no solo en producción sino también en exportaciones.

El informe destacó un fuerte crecimiento en el movimiento de contenedores, que alcanzó las 395.419 unidades en los primeros nueve meses del año, un 77,4% más que en igual período de 2024. En este segmento, el puerto de Dock Sud concentró la mayor parte de la operatoria. En paralelo, el movimiento de buques aumentó 12,9% y la circulación de camiones creció 24,5% en el mismo período.

Si bien el balance general fue positivo, la dinámica no fue homogénea en todo el territorio. Algunos puertos ligados a otras actividades productivas, como el de Mar del Plata, registraron caídas en su operatoria, lo que evidencia que el empuje energético explica buena parte del crecimiento agregado del sistema.