La Rioja apuesta por la energía limpia en 2026 con el mayor Parque Híbrido de Sudamérca

El desarrollo del parque Arauco Solar I representa un paso estratégico para la diversificación de la matriz energética de La Rioja.

El Parque Arauco Solar I, ubicado en La Rioja, continúa su construcción y se posiciona como un pilar estratégico dentro del complejo renovable que combina generación eólica y solar, consolidándose como uno de los mayores parques híbridos de Sudamérica.

Durante 2025 el proyecto se mantuvo trabajando en el terreno, apertura de caminos internos y logística para el montaje de equipos necesarios. En noviembre del 2025 llegaron los primeros contenedores con componentes del sistema de seguimiento solar que permitirán orientar los paneles hacia el sol y maximizar la captación de radiación.

Además, se realizó la instalación de más de 10.000 estructuras metálicas en aproximadamente 100 hectáreas y se realizó el montaje de paneles fotovoltaicos, que se colocarán sobre estos sistemas de seguimiento.

Parque Arauco cerró 2025 con un crecimiento sostenido en su capacidad de generación renovable. La energía producida durante este año alcanza un equivalente al 83% de los hogares riojanos, una referencia ilustrativa del impacto del parque en la matriz energética provincial, aunque no se trate de un indicador medible en términos estrictos de abastecimiento domiciliario. Incorporó 18 nuevos aerogeneradores, fortaleciendo la operación del parque eólico, que actualmente cuenta con 125 trabajadores.

¿Que se proyecta para este 2026?

La proyección apunta a que la obra principal esté concluida en los primeros meses de 2026. Para ese momento el complejo consolidará su papel como un actor clave en la diversificación de la matriz energética provincial y nacional, aportando energía limpia con mayor estabilidad y eficiencia. Según informó el director del Parque Arauco, Emmanuel Rejal, “La planificación prevé concluir la obra entre marzo y abril del próximo año”.

El desarrollo forma parte de una política más amplia que ha fortalecido a La Rioja como un epicentro de energías renovables en Argentina, con crecimiento sostenido en capacidad instalada e infraestructura técnica orientada a satisfacer la demanda energética con fuentes sustentables.