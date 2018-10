Pidieron el sobreseimiento del médico acusado de no practicar un aborto

Los defensores del médico Leandro Rodríguez Lastra plantearon su sobreseimiento tras argumentar que “no incurrió en ningún delito” porque entendieron que “la calificación legal es incompatible con el hecho en concreto”. En contraposición estuvo la postura de la Fiscalía: “El acusado privó a una ciudadana de esta provincia de un derecho -acceder a un aborto no punible- y por eso está siendo juzgado”, señaló el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna.

Uno de los defensores particulares de Rodríguez Lastra, Damián Torres, argumentó su pedido de sobreseimiento en que la ley provincial crea obligaciones, crea derechos pero que no crea delitos. “Nuestra legislación no tiene contemplado lo que pretende probar la fiscalía”, indicó Torres. Afirmó que el hecho que se le imputa “no está descripto en ningún delito del Código Penal por lo que no describe el accionar del médico”. Además, subrayó que “este caso no es sustentable para llegar a juicio”.

Por su parte, Márquez Gauna le replicó que “Rodríguez Lastra desoyó el deseo de una mujer víctima de un abuso y que privó del derecho de practicarse un aborto no punible”. El fiscal jefe sostuvo que el médico “antepuso sus creencias personales a los deseos de la joven”. Su postura la avaló en que “la voluntad de una persona -por el médico-, no puede estar por encima de la ley. Rodríguez Lastra no cumplió con la ley y por eso tiene que ser juzgado”, concluyó.

Leandro Rodríguez Lastra está acusado de haber incumplido en los deberes de funcionario público luego de no haberle practicado un aborto no punible. La víctima es una joven que quedó embarazada producto de una violación y que llegó al hospital Pedro Moguillansky tras haber ingerido misoprostol para abortar. El médico le suministró otra medicación para interrumpir el proceso de aborto. Esto ocurrió en abril del año pasado.

Amigos, colegas y familiares llenaron la sala de audiencia en muestra de apoyo hacia el médico. Tras finalizada la audiencia, Rodríguez Lastra y su esposa se fundieron en un sentido abrazo.