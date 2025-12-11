Alerta por fuertes tormentas, granizo y vientos en 12 provincias para este jueves: qué dice el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional emitió nuevas advertencias para este jueves. Se esperan fenómenos severos, con ráfagas de hasta 70 km/h. Varias provincias bajo distintos niveles de alerta, incluyendo la de Buenos Aires. En algunos puntos, la alerta es naranja.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por eventos climáticos adversos que afectarán a una extensa porción del territorio argentino durante la jornada de este jueves. Las advertencias incluyen la probabilidad de tormentas fuertes, caída de granizo y ráfagas de viento de consideración. Este fenómeno se extiende a lo largo de diversas regiones del país.

Una a una, las provincias que se encuentran bajo alerta por vientos y tormentas para este jueves

Según el SMN, las alertas abarcan un amplio mosaico de provincias. Entre las jurisdicciones afectadas se encuentran Buenos Aires, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, San Juan, La Rioja, Mendoza, San Luis, Córdoba, Chubut y Santa Cruz. Para algunas de estas áreas, el nivel de alerta podría escalar a naranja, indicando mayor severidad.

Las condiciones meteorológicas previstas para las zonas bajo advertencia incluyen tormentas de variada intensidad, algunas de ellas con características localmente fuertes. Se anticipa una frecuente actividad eléctrica, la ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Además, se espera abundante precipitación en cortos períodos.

Se proyectan valores acumulados de lluvia que oscilarán entre los 20 y los 50 milímetros. No obstante, las autoridades meteorológicas advirtieron que esta cifra podría ser superada de manera puntual en determinadas localidades. Las recomendaciones se centran en tomar precauciones ante las condiciones pronosticadas.