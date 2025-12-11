Horóscopo Chino para este jueves 11 de diciembre de 2025: qué energía activa cada signo

En pleno mes de cierre energético, diciembre se siente como un territorio de balances, ajustes y últimas oportunidades para alinear lo que queda del año. La astrología oriental propone observar las vibraciones del día para detectar qué se abre y qué conviene evitar.

Según la tradición china este jueves activa un movimiento interno que invita a replantear hábitos, fortalecer vínculos y ajustar el rumbo antes del cambio de ciclo.

A continuación, la guía energética signo por signo: qué activar, qué evitar y cuál es la fuerza disponible para este 11 de diciembre.

Cómo la va a ir este jueves 11 a cada signo: las predicciones

Rata

El comienzo de un nuevo camino está muy cerca, por eso es necesario que tengas la claridad suficiente de lo que quieres para así lograr tus objetivos, nada parte desde la nada, todo comienza con una idea y el día de hoy te darás cuenta de ello.

Búfalo / Buey

Las finanzas no marchan tan bien como creías y te darás cuenta al ver tu estado de cuenta, estás organizando tus dineros de mala manera y eso te puede traer problemas, comienza a ahorrar y a recortar un poco tus gastos.

Tigre

El trabajo cuesta mucho, muchas veces incluso el tiempo de calidad que tenemos para estar con nuestros seres queridos. El día de hoy procura darte el tiempo necesario para poder pasar, aunque sea un momento de calidad con las personas que amas.

Conejo

El trabajo tiene retos que te serán un tanto difíciles de lograr, es momento de darle un poco de sabor a la vida y también más fuerza a las labores, no estás en el momento propicio para descansar y eso se nota porque te están pidiendo más tareas a realizar, no puedes negarte a hacerlas.

Dragón

Una persona importante está a punto de ofrecerte un trabajo muy bueno y estás en el momento correcto, asegúrate de parecer disponible, pero sin la ansiedad de una persona primeriza en la oferta que te harán.

Serpiente

Compartir con las personas de tu trabajo será muy importante si quieres llegar a subir dentro de tu puesto, es bien sabido que la relación con otros hace relucir tus mejores capacidades, por ello procura participar en lo que sea que se haga dentro o fuera de tu lugar de trabajo el día de hoy.

Caballo

Una propuesta muy buena podría llegar hoy, pero tendrás que sopesar ambas cosas, es decir, lo bien que estás en el lugar actual y lo que te ofrecen, si crees que es tiempo de buscar nuevos horizontes, entonces toma la decisión de cambiar de puesto laboral.

Cabra / Oveja

El dinero viene bastante bien durante la jornada, de hecho, te puedes permitir hacer algún gasto extra regalándote algo que hace tiempo quieres, aprovecha este buen momento económico y también laboral.

Mono

El dinero siempre viene bien, sobre todo cuando tienes muchas cosas por pagar, el día de hoy habrá algunos reajustes en tu cuenta bancaria, por lo que será muy necesario que eches mano a unos ahorros que tienes guardados, no escatimes en gastos.

Gallo

El trabajo es necesario para todos, por ello tienes que hacer todo lo necesario para tener una ocupación, si no la tienes en este momento, entonces debes considerar aceptar un trabajo momentáneo, así que busca algo que te acomode mientras encuentras lo que mereces realmente.

Perro

El dinero escasea últimamente, pero no por ello hay que decaer, se vienen buenos tiempos y todo va a marchar bien mientras creas de verdad que lo que viene a tu vida será mejor, el día de hoy ejercita y medita sobre eso.

Chancho / Cerdo

El dinero no será problema para ti durante esta jornada, será un día de gastos, pero de esos que dan gustos, no esos que presentan una obligación de la cual no quisiéramos ser parte, por eso es importante que no intentes medirte, sino al contrario, disfruta lo más que puedas.

La clave energética del día

Un día para ordenar, limpiar y elegir con intención. Menos impulso, más observación: la energía favorece los movimientos graduales y las decisiones conscientes. También es un momento ideal para frenar el ruido mental y conectar con el presente.