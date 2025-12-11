Tránsito complicado en las rutas 6 y 8 de Vaca Muerta: trasladarán un tanque gigante y piden circular con precaución

Este jueves 11 de diciembre, desde las 8.30, se llevará a cabo un operativo especial en Vaca Muerta para el traslado de un tanque de grandes dimensiones. El recorrido partirá desde Rincón de los Sauces y se dirigirá hacia el CPF Pampa Energía, con un trayecto estimado de diez horas.

El itinerario contempla la salida por la Ruta Provincial 6, con empalme hacia la Ruta Provincial 8 en el Cruce Crucero Catriel, hasta llegar a destino alrededor de las 18.

Informaron que el «Convoy se compone de Camionetas guía, 1 camión con tanques y camioneta escolta», y solicitaron «respetar las indicaciones del personal de seguridad».

Las recomendaciones

Las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones tanto de la Policía como del personal de la empresa encargada del operativo, con el fin de garantizar la seguridad vial durante el traslado.