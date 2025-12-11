Tránsito complicado en las rutas 6 y 8 de Vaca Muerta: trasladarán un tanque gigante y piden circular con precaución
El traslado comenzó a las 8.30 desde Rincón de los Sauces y se estima que el operativo durará hasta las 18. Mirá el detalle del recorrido.
Este jueves 11 de diciembre, desde las 8.30, se llevará a cabo un operativo especial en Vaca Muerta para el traslado de un tanque de grandes dimensiones. El recorrido partirá desde Rincón de los Sauces y se dirigirá hacia el CPF Pampa Energía, con un trayecto estimado de diez horas.
El itinerario contempla la salida por la Ruta Provincial 6, con empalme hacia la Ruta Provincial 8 en el Cruce Crucero Catriel, hasta llegar a destino alrededor de las 18.
Informaron que el «Convoy se compone de Camionetas guía, 1 camión con tanques y camioneta escolta», y solicitaron «respetar las indicaciones del personal de seguridad».
Las recomendaciones
Las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones tanto de la Policía como del personal de la empresa encargada del operativo, con el fin de garantizar la seguridad vial durante el traslado.
