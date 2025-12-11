ESCUCHÁ RN RADIO
Tránsito complicado en las rutas 6 y 8 de Vaca Muerta: trasladarán un tanque gigante y piden circular con precaución

El traslado comenzó a las 8.30 desde Rincón de los Sauces y se estima que el operativo durará hasta las 18. Mirá el detalle del recorrido.

Redacción

Redacción

Precaución en Vaca Muerta. Foto: gentileza

Este jueves 11 de diciembre, desde las 8.30, se llevará a cabo un operativo especial en Vaca Muerta para el traslado de un tanque de grandes dimensiones. El recorrido partirá desde Rincón de los Sauces y se dirigirá hacia el CPF Pampa Energía, con un trayecto estimado de diez horas.

El itinerario contempla la salida por la Ruta Provincial 6, con empalme hacia la Ruta Provincial 8 en el Cruce Crucero Catriel, hasta llegar a destino alrededor de las 18.

Informaron que el «Convoy se compone de Camionetas guía, 1 camión con tanques y camioneta escolta», y solicitaron «respetar las indicaciones del personal de seguridad».

Las recomendaciones

Las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones tanto de la Policía como del personal de la empresa encargada del operativo, con el fin de garantizar la seguridad vial durante el traslado.


Temas

Neuquén

Rincón de los Sauces

Ruta 6

Ruta 8

Tanque

Vaca Muerta

