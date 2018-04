“Subite al colectivo y fijate”, le reclamaron a la presidenta del Deliberante

“Todos los días uso el Pehuenche, y todos los días me están cagando arriba de ese colectivo de miércoles que no sabés si vas a llegar a destino o no”, disparó enojada una vecina de Ferri contra la presidenta del organismo, María Elisa Lazzaretti, y le retrucó: “subite al colectivo y fijate como son las cosas, porque nunca lo hiciste, porque te subís arriba de un taxi y lo dijiste el año pasado”, continuó ofuscada.

Lo cierto es que el boleto escolar, que cuesta $3,80 no se cobró nunca en lo que va del año, y el área de Fiscalización, a cargo de Diego Rebossio omitió el reclamo para la empresa. Y así lo reconocieron los ediles luego de que la concejala opositora, María Eugenia Villarroel Sánchez lo expuso.

“La ordenanza está vigente: a partir del cinco de marzo el transporte Pehuenche tenia que cobrarle los 3,80”, agregó la edil y mencionó que la comuna no ejerció el poder de policía para controlar y sancionar a la transportista regional. Mientras tanto, los concejales Diego Rudy y Alejandra Villagra permanecieron inmóviles durante casi la totalidad de la sesión y no emitieron sonidos. Pese a esto, los vecinos les dirigieron la palabra a Villagra y Aninao: “contamos con que mantengan su voto del año pasado, no nos defrauden”, ante lo que Aninao explicó que “todavia no entró en comisión”.

Juan Acevedo, otro vecino de Ferri presentó las notificaciones que entregaron en varios ámbitos, incluida la Justicia, y reclamó que “el boleto escolar desde el cinco (de marzo), que iniciaron las clases, no se cobró, así que nosotros estamos haciendo un reclamo por la devolución de esa plata”, indicó. Lazzaretti sin mirarlo ni responder le preguntó a la secretaria del organismo: “quienes son las personas anotadas”.

“Se ha pagado diez pesos de más por cada chico, por cada viaje. Si una familia tiene tres chicos son tres mil pesos de más que pagaron. Para la empresa representa más o menos un millón de pesos, que no se adonde fue a parar”, continuó desarrollando Acevedo su postura. “Acá pasó un mes entero y nadie dijo nada del boleto estudiantil”, señaló y agregó que el organismo le “parece más una empresa que un Concejo Deliberante”, finalizó.