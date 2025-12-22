Javier Milei tomó distancia del conflicto con el PRO por las designaciones en AGN: «Es la lógica de la política»

El presidente Javier Milei buscó desactivar la tensión interna que sacude al bloque aliado en el Congreso. Tras las críticas de Mauricio Macri y la cúpula del PRO por quedar relegados en la designación de los nuevos auditores de la Nación (AGN), el mandatario encuadró el episodio como un movimiento natural de las fuerzas parlamentarias.

“No creo que haya sido una traición”, sostuvo Milei en diálogo con La Cornisa (LN+). La polémica se originó cuando el oficialismo facilitó que las vacantes en la Auditoría fueran ocupadas por nombres vinculados a la oposición y otros sectores, desplazando a los candidatos propuestos por el macrismo.

¿Ruptura con el PRO?: por qué Milei dice que «no hay traición» a Macri

Uno de los puntos donde el Presidente fue más enfático fue en desmentir un supuesto «acuerdo de gobernabilidad» con Sergio Massa. Ante las versiones que circulan en los pasillos del Congreso Milei fue tajante y dijo «yo no creo que haya sido una traición a Macri. Es parte de cómo se maneja la lógica de la política»

Y mencionó que «no tiene que ver con ningún pacto con Massa tampoco. Varios periodistas vienen mintiendo, endosándome nexos con el kirchnerismo. Sin embargo, Cristina Kirchner terminó presa en este Gobierno».

El PRO presentó un recurso de amparo para declarar «la nulidad» de las designaciones en la Auditoría General de la Nación

El bloque de diputados del PRO presentó ante la Justicia un recurso de amparo para frenar la designación de tres auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN). La acción judicial que llevó la firma del presidente del partido, Cristian Ritondo, sostuvo que hubo demasiadas “irregularidades”. La votación se hizo durante la sesión de la Cámara baja que aprobó en el Presupuesto 2026.

El documento presentado ante la Justicia consta de 29 páginas y tuvo el patrocinio de la abogada Tiziana Díaz, según informó Infobae. “Lo ocurrido afectó de manera directa los derechos políticos de los diputados y quebró el equilibrio institucional del sistema de control del Estado”, señaló el escrito.

Para los representantes del PRO, la resolución 7018-D-2025 que designó como auditores de la AGN a Rita Mónica Almada (de LLA), a Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti, “fue abiertamente inconstitucional”. Una de las intenciones del partido fundado por Macri es que se nombrara a Jorge Triaca, algo que no ocurrió.

“El decreto presidencial que convocó al Congreso no incluía este tema”, aseguraron desde el PRO. Señalaron que esas designaciones de la AGN al hacerse fuera del temario de las sesiones extraordinarias violó el artículo 63 de la Constitución Nacional.

Sumaron que “la votación se llevó a cabo cerca de las tres de la mañana, sin publicidad ni transparencia, sin dictamen previo, sin debate parlamentario y sin cumplir los procedimientos reglamentarios esenciales”

“Le pedimos a la Justicia que declare la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución que designó a los auditores, que dicte una medida cautelar urgente para impedir que asuman o actúen en la AGN hasta que exista una sentencia definitiva, y que se restituya el estado institucional previo al acto cuestionado”, solicitó.