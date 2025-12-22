¿A qué hora empieza el viento?: el pronóstico para un lunes complicado en el Alto Valle al inicio de la semana de Navidad

El alivio térmico llega al Alto Valle, pero de la mano de su visitante ya amigo: el viento fuerte. Este lunes 22 de diciembre, la región de Neuquén y Río Negro vivirá una jornada de transición donde el calor de la tarde le cederá el protagonismo a ráfagas intensas que marcarán el cierre del día.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno no será parejo durante todo el día. La intensidad irá de menor a mayor, alcanzando su punto máximo por la noche. Se esperan vientos sostenidos de entre 23 y 41 km/h, por la tarde iniciarán las ráfagas de 51 km/h y por la noche rozarán los 70 km/h.

Viento y calor en el Alto Valle: lo que espera para este lunes 22 de diciembre

Pese a las nubes, el lunes arrancó con una mínima de 15°C y se espera que el termómetro escale hasta los 31°C.

Sin embargo, esa marca será efímera: el ingreso del viento del sudoeste provocará un marcado descenso térmico hacia el final de la jornada, ideal para quienes buscan un respiro del calor veraniego, aunque con la incomodidad del polvo en suspensión.