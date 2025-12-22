Murió el hombre que habría sido mordido por una yarará cerca de Cutral Co: estaba internado en Cipolletti, quién era

Semanas atrás, un hombre de 44 años ingresó de urgencia al Policlínico Modelo de Cipolletti luego de sufrir una descompensación. Según el relato de su hija, el hombre bajó del camión a chequear el estado y sintió «como que le pellizcó» algo. Algunas horas más tarde fue trasladado al hospital y los médicos señalaron que la principal hipótesis era una picadura de yarará.

Luego de casi 10 días de agonía, el hombre murió este lunes por la madrugada. Su cuerpo será trasladado a Bahía Blanca, lugar de donde era oriundo. Esto fue confirmado por la empresa de servicios funerarios Diniello de Cipolletti.

Quién era: el relato de su hija que detalla los momentos previos a su internación en Cipolletti

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, su hija Oriana comentó los momentos previos a ser internado. Aseguró que su papá, Miguel Esteban Contreras, bajó del camión para chequear el estado del vehículo y sintió una picadura, hizo caso omiso a lo ocurrido y se fue a dormir. Horas más tarde despertó con fuertes dolores y tos.

Al recibir asistencia médica en Cutral Co, los profesionales de la salud sostuvieron como hipótesis principal la mordida de una yarará. Ante la gravedad de su cuadro, el hombre fue trasladado al hospital de Cipolletti donde se le aplicó el antídoto para el veneno.

Pero debido a la tardanza que aplicación, el hombre presentaba un cuadro clínico complicado y su estado reservado. Hoy confirmaron su muerte. Su cuerpo ya está siendo trasladado a Bahía Blanca.