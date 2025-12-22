Operativo U$S 4.200 millones: el Tesoro ya acumuló la mitad de los dólares para el vencimiento de enero 2026

El presidente Javier Milei ratificó el rumbo financiero del Palacio de Hacienda y buscó llevar una señal de máxima certeza a los mercados: el Gobierno cumplirá con los compromisos de deuda de principios de año sin emitir nuevos títulos. “Nosotros vamos a pagar y no vamos a tomar más deuda”, sentenció el mandatario, despejando los rumores sobre un posible estrés financiero en las reservas.

Para cumplir con los USD 4.200 millones que vencen el 9 de enero, el Tesoro ya aceleró la compra de divisas, acumulando casi USD 2.000 millones en depósitos en tiempo récord. Según Milei, el esquema de pago está garantizado por la liquidez propia y el interés de la banca internacional.

¿De dónde salen los dólares?: el Tesoro y las ofertas de financiamiento

El Presidente detalló que, más allá de la acumulación de divisas que viene realizando el equipo de Luis Caputo, el Gobierno cuenta con un respaldo masivo de crédito externo si fuera necesario utilizarlo como puente. En ese sentido, Milei fue categórico al afirmar que cuentan con «gran parte del cash», haciendo referencia directa al salto en los depósitos del Tesoro.

Para reforzar la confianza de los mercados, el mandatario reveló una cifra impactante sobre las propuestas de préstamos con garantía, al asegurar que recibieron USD 700.000 millones en ofertas de REPO.

Finalmente, subrayó que el «menú» de financiamiento sigue disponible para garantizar que el pago de los compromisos no afecte la estabilidad monetaria del país.

El nuevo esquema de bandas: por qué Milei busca «neutralizar la volatilidad»

Respecto a la política cambiaria, Javier Milei defendió el uso de bandas como una herramienta esencial para amortiguar el impacto de las oscilaciones del dólar en el bolsillo de los argentinos. El mandatario explicó que este sistema se implementó para proteger la riqueza de los ciudadanos, evitando que la volatilidad histórica de la moneda nacional se traslade directamente a los precios.

Bajo este nuevo esquema, las bandas estarán estrictamente alineadas con el ritmo de la inflación. Milei adelantó que el sistema ganará flexibilidad a medida que bajen los precios: en un escenario de inflación cero, los límites se abrirían considerablemente para otorgar mayor libertad al mercado. El objetivo final, según remarcó, es mantener estas herramientas en términos reales para ofrecer seguridad frente a crisis externas sin pisar artificialmente el tipo de cambio.