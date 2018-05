Tortoriello apoya el proyecto ProVida del Consejo de Pastores

El intendente de Cipolletti, Aníbal Tortoriello, apoyó públicamente el proyecto de ordenanza que presentó la semana pasada el Consejo de Pastores de Cipolletti. El escrito pretende que la ciudad se pronuncie “a favor de la vida” y en contra de la despenalización del aborto. “Defiendo la vida de la misma manera que lo defiende este proyecto que se ha presentado. Tanto los evangélicos como los católicos tenemos claro que la defensa de la vida es esencial dentro de nuestras premisas”, indicó el mandatario.

El miércoles pasado ingresó en el Concejo Deliberante (CD) la iniciativa que tiene como fin que la ciudad, a partir de sus representantes, fije posición sobre el debate que se está dando en el Congreso Nacional y en la sociedad sobre la despenalización del aborto.

“El debate que se está dando en el país, donde están los abortistas y quienes defendemos la vida, hay que darlo, pero claramente resolver con un aborto el embarazo no deseado, no es el camino, no es lo correcto”, expresó el mandatario. Así, el jefe comunal se alineó a los dichos de la presidenta de Concejo Deliberante, María Elisa Lazzaretti, que en el momento en que el proyecto tomó estado parlamentario “aplaudió” la iniciativa y defendió la postura en contra de la despenalización del aborto. El proyecto de ley pretende no solo que el municipio fije una posición en este debate, sino que genere políticas de Estado en esa dirección.

Tras tomar conocimiento del proyecto, la diputada provincial Marta MiIesi (JSRN), una de las voces del poder legislativo a favor de la despenalización, criticó la posibilidad que el municipio saque dicha norma. Se pronunció en contra “que el Concejo Deliberante, saque una normativa con mirada moralista y no de Derecho”. El Consejo de Pastores también presentó un proyecto de ordenanza para declarar al 25 de marzo día de los derechos del niños por nacer, con una serie de propuestas de acción en el marco del festejo y reconocimiento de ese día.

El escrito ingresó a la comisión de Desarrollo Humano y Familia, que está a cargo de la concejala María Eugenia Villarroel (FpV). Durante la sesión, el edil Miguel Aninao (ARI) aseguró que el proyecto “demorará” por tratarse de un tema muy “delicado”, y además porque el CD tiene “varios” proyectos” que necesitan un tratamiento más urgente.