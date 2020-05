Clijsters no piensa en su retiro del tenis

La belga Kim Clijsters, ex número uno del mundo en 2003 que anunció su regreso al tenis a los 36 años luego de haberse retirado en 2012, confirmó hoy que seguirá jugando aunque no se dispute ningún partido este año, con la temporada interrumpida debido a la pandemia de Coronavirus.

"Espero que todvía podamos jugar en lo que resta de este 2020. Pero incluso si no es el caso, cuento con seguir", declaró Clijsters, quien el próximo 8 de junio cumplirá 37 años.

La belga, retirada del circuito en 2012 para dedicarse a su familia, fue número uno del mundo y ganadora de cuatro torneos de Grand Slam, el US Open en 2005, 2009 y 2010 y el abierto de Australia en 2011.

Clijsters fue sorprendida por la cuarentena para mitigar los efectos del Coronavirus en Nueva Jersey, Estados Unidos, pero finalmente pudo regresar a Bélgica.

Clijsters quiere extender su campaña. Gentileza.

"Aún me siento motivada. Si se puede jugar el US Open quiero estar bien preparada, sería fantástico retornar ahí, en la cancha central Arthur Ashe, aunque también estaré contenta si me toca en cualquier otra", añadió Clijsters, quien durante su período inactiva en el circuito tuvo tres hijos y formó una familia.