Cobro indebido

Hola , hace unos días hice un giro de dinero a través de un local de pagos de Villa Regina. Por política, la empresa te cobra un monto adicional acorde al dinero que se envía.

Pero fuera de eso , el local desde donde envié el dinero es un sitio oficial, y sin embargo me cobró un recargo que no se me informó y no sale reflejado en la factura que me entregaron.

Consulté en la firma en Buebnos Aires y me dicen que no corresponde ese cobro adicional que me hicieron. También si querés pagar los impuestos allí te cobran un adicional que no es correspondiente.

Espero que se solucione esto que ocurre en Villa Regina, en Río Negro.

Abril Torres

Villa Regina