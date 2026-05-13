Analía Corte viajó en una línea de transporte urbano y desapareció misteriosamente en Bariloche
El dato surgió en una grabación del colectivo de la empresa Mi Bus, que presta el servicio de transporte urbano de pasajeros en Bariloche. La mujer descendió en la última parada del recorrido. Este martes por la tarde, efectivos policiales con perros adiestrados rastrillaron la zona sin resultado positivo.
La cámara de un colectivo del servicio de transporte urbano de pasajeros, que la empresa Mi Bus presta en Bariloche, grabó a Analía Corte cuando subió al colectivo y descendió el viernes en la última parada de ese recorrido, ubicada a metros de una toma y de un descampado, en el Alto de esta ciudad. A partir de ese momento, el rastro de la mujer de 52 años se perdió.
Desde entonces, se desconoce el paradero de Corte, que es buscada por la Policía de Río Negro, brigadistas del Splif, personal de Parques Nacionales, familiares, amigos y vecinos.
El operativo de búsqueda se extendió este martes hasta pasadas las 19.30, cuando comenzó a caer la noche sobre Bariloche. Fuentes judiciales informaron que este miércoles las tareas se reanudarán a primera hora de la mañana.
Fuentes policiales informaron que la noche del lunes surgió el dato que indicaba que la mujer había descendido presuntamente el viernes en la parada de colectivo, que está situada en Tiscornia y Onelli. Ese dato surgió de cámaras que aporta la empresa Mi Bus.
Un dato relevante
Por eso, este martes alrededor de las 15.30 apareció otra grabación relevante. Personal de la Brigada de Investigaciones advirtió en la grabación de una cámara de un colectivo de la Línea 50 que Corte viajó en esa transporte y descendió en la última parada, que está emplazada en el expredio de la empresa 3 de Mayo.
Las fuentes afirmaron que el marido corroboró que Corte es la mujer que baja del colectivo en ese sitio, frente a un descampado y a una toma. En las cercanías está el barrio 28 de Abril y Omega.
Con esa información, personal policial fue hasta ese lugar y rastrilló con la ayuda de perros adiestrados en búsqueda de personas. Aunque el paso del tiempo complicó el trabajo del perro porque no tienen rastros para hacer la pericia odorológica.
El comisario Luis Hawrylak, jefe de zona, confirmó la información y comunicó que en ese rastrillaje trabajaron efectivos del grupo COER, de la Brigada de la Montada, personal del Splif, se utilizó un drone, personal de las comisarías 28, 42 y 80 y jefes policiales. “Ayudamos al rastrillaje hasta pasadas las 19.30 que no hubo más luz solar”, explicó, con resultado negativo. No hallaron rastros de la mujer.
Hawrylak informó que antes efectivos policiales, con brigadistas del Splif y personal de Parques Nacionales habían rastrillado los senderos del lado este del cerro Otto. También buscaron cerca de la costa del Nahuel Huapi, en la zona del centro.
El operativo se desplegó además en la barda del Ñireco. Cuando apareció el dato de que la mujer había bajado de un colectivo en la zona donde funcionaron años atrás los talleres de la empresa 3 de Mayo, la búsqueda se desplazó hacia esa zona.
En cercanías de ese lugar hay una cantera. En esa zona está el arroyo Ñireco, la ruta Circunvalación y un poco más distante el cerro Carbón. Mientras, la Brigada de Investigaciones sigue con la tarea de recolección de información.
Corte y su marido viven en el barrio Rancho Grande, ubicado a la altura del kilómetro seis de la avenida de los Pioneros. Salió de su vivienda el viernes y desde entonces se perdió todo tipo de contacto con ella.
Fuentes judiciales comentaron que la mujer salió de su domicilio sin el celular. Corte está medicada y sufre de un cuadro depresivo, según comentaron las fuentes. Su desaparición hasta el momento es un misterio. La fiscal jefa Betiana Cendón coordina las tareas junto con los jefes policiales.
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