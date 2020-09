Comerciantes de Centenario no aceptan la restricción vehicular de Provincia

La prohibición de circulación vehicular después de las 18, impuesta por el Gobierno Provincial, no cayó nada bien en los comerciantes de Centenario. A través de un comunicado, solicitaron al intendente Javier Bertoldi que la localidad no adhiera a disposición, al igual que Plottier y Zapala. Aseguran que la restricción "golpea a los pequeños y medianos comercios". Desde el Municipio informaron que "no está bajo evaluación la medida".

La Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Centenario y Vista Alegre reclama hace varios meses que la Municipalidad los incluya dentro del Comité de Emergencia. Por tercera vez, exigieron ser tenidos en cuenta ante las medidas implementadas para la ciudad, ya que son uno de los sectores económicos más afectados por la pandemia.

En un comunicado emitido el día de ayer, desde la cámara aseveraron que ven con "mucha preocupación" la aplicación de la última disposición provincial para el conglomerado. Señalaron que la circulación restringida de automóviles a partir de las 18 perjudica la actividad comercial.

"Venimos analizando constantemente cómo esto afecta nuevamente y golpea a los pequeños y medianos comercios de Centenario, en cuanto a la precarización continua de las condiciones de flexibilidad económica y financiera", recalcaron en el documento.

Haciendo referencia al caso de la localidad de Plottier, solicitaron al intendente Javier Bertoldi que siga el ejemplo de su par Gloria Ruiz, quien decidió no adherir a la medida impuesta desde Provincia, tras reunirse con la Cámara de Comercio.

"Vemos con muchísima impotencia la falta de gestión del gobierno Municipal de Centenario en cuanto a la real función que tiene que tener un Comité de emergencia", reprocharon y explicaron que un comité debe ser analítico, "descentralizado en las decisiones lógicas" y trabajar por la comunidad.

"Solo observamos cómo se difunden los informes diarios que suministra el Ministerio de salud provincial, pero lamentablemente esto no sirve y necesitamos trabajar por y para Centenario de manera urgente", enfatizaron.

Desde la Cámara subrayaron que "es importante gestionar para crear y no para recaudar", por lo que exigieron que "se comience a trabajar de manera responsable una vez por todas en la segunda ciudad más grande de la provincia de Neuquén".

Pese a los recurrentes pedidos del organismo, desde el Municipio informaron que la medida no está en evaluación: "Sigue todo igual".