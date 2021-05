Comerciantes de Regina insistieron con el pedido de apertura y cumplen con las restricciones

En el primer día hábil de aplicación de las restricciones establecidas por el DNU del presidente Alberto Fernández, los comercios de Regina mostraron una alta adhesión y solo los comercios considerados esenciales mantienen la atención presencial de clientes.

Desde el municipio de Regina destacaron que los comerciantes están respetando las normas impuestas por el DNU que estableció los pautas de atención de clientes, en el caso de los esenciales con presencialidad, y en los no esenciales con la modalidad de venta take away.

En tanto en la mañana de hoy un grupo de comerciantes se concentró frente a las puertas del municipio reginense para nuevamente pedir por la habilitación de apertura de la totalidad de comercios. Desde el municipio, el secretario de Gobierno, Guillermo Carricavur, adelantó que se está trabajando en una regulación que se podría aplicar a partir del lunes tras el vencimiento de la vigencia del DNU nacional.

En las calles que concentran la actividad comercial de Villa Regina, se pudo ver que muchos negocios mantuvieron sus puertas cerradas; en tanto que otros, a través de las redes sociales, informaron los mecanismos de venta para el retiro en la puerta.

Varios locales, si bien tuvieron sus puertas abiertas, colocaron mostradores y cadenas en las puertas para impedir el ingreso de clientes.

En los últimos días los comerciantes de la ciudad expresaron su malestar por las nuevas medidas de restricción que estarán vigentes hasta el 30 de mayo; y aunque se había planteado la posibilidad de una apertura masiva de locales durante esta semana.

Por su lado, el secretario de Coordinación del municipio reginense, Ariel Olivero, señaló que a partir de las recorridas que están realizando los inspectores del municipio para verificar el cumplimiento de las medidas, se comprobó un alto cumplimiento.

"Los controles se están haciendo con inspectores que están recorriendo diferentes sectores comerciales y lo que nos están informando es que hay un muy buen cumplimiento por parte de los comercios. Los que son considerados no esenciales tienen autorizada la venta bajo la modalidad take away para el retiro de los productos en la puerta, y esto se está respetando", indicó el funcionario municipal.