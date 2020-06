Cómo es el protocolo para que vuelvan a funcionar los gimnasios en la región

Los gimnasios de la región elaboraron un estricto protocolo para poder volver a funcionar en Río Negro y Neuquén. Por la situación sanitaria de cada provincia, todo indica que será en la capital neuquina donde primero se implemente la apertura de esta actividad.

En Cipolletti, el intendente, Claudio Di Tella, manifestó que por el momento no habilitarán actividades deportivas en espacios cerrados. Se espera que la semana que viene se flexibilicen deportes individuales al aire libre, como correr, tenis y padel, entre otros. En Neuquén podría haber novedades en las próximas horas.

Entre las medidas de higiene, los gimnasios deberán realizar una limpieza y desinfección luego de cada turno, que según la reglamentación será de 45 minutos. Además, se reducirá la presencia de usuarios respetando el distanciamiento social de dos metros y la aglomeración de personas.

Los salones de actividad física deberán disponer de una distancia mínima de dos metros entre el mobiliario. Quienes consideren apropiado pueden implementar un sistema de señalización demarcando espacios de atención que mantengan la distancia.

Otra de las medidas que se dispondrán es la incorporar en el acceso al gimnasio una alfombra de hipoclorito diluido para que el cliente pueda higienizar el calzado al ingreso. El ingreso será excluyente para personas que no constituyen grupo de riesgo.

Para tener un control de la cantidad de personas que asisten se dispondrá de un sistema de reserva de turnos. La permanencia máxima será de 45 minutos. Los 15 minutos entre turnos será utilizado para las tareas de higiene del local y equipamiento.

Se requerirá a los clientes al reingreso una Declaración Jurada en la que expongan su situación: su buen estado de salud, que no viajaron, no estuvieron en contacto con terceros que regresaron del exterior y/o que no estuvieron en contacto con personas infectadas por el covid-19, y que no presentan síntomas asociados a la infección. No se permitirá el ingreso de clientes que se nieguen a firmar la Declaración Jurada.

Cada persona debe llegar su bebida de hidratación y el uso obligatorio de toallas. Se recomiendan dos: una para el sudor y otra para colocar encima de la maquinaria.Si bien la propuesta de apertura es de 8 a 20, el objetivo es que las jornadas laborales sean de 5 horas.

Si bien muchos gimnasios implementaron algunos sistemas virtuales para poder seguir funcionando, la situación se tornó insostenible para el sector y muchos de ellos piensan en bajar las persianas sino no hay una apertura en el corto plazo.

Además de las clases virtuales por zoom, otros tantos dispusieron del alquiler de equipamiento para lograr generar ingresos.