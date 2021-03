Cómo hacer un arrollado de tomates, albahaca y carne picada: la receta de "Cala" Calabrese

Arrollado de tomates, albahaca y carne picada

Salen 2. Comen 4/6.





Para la masa:



½ kg. de harina común de trigo



125 cc. de aceite



125 cc. de agua tibia



1 cucharada sopera de sal fina



Para el relleno:



2 cucharadas de aceite



½ Kg. de carne picada



1 ramo de albahaca



1 Kg. de tomates frescos en cubos



3 dientes de ajo picados



2 cucharaditas de pimentón



Sal fina y pimienta negra



2 cucharaditas de orégano y una de ají molido



Procedimiento:



Comenzar uniendo los ingredientes para la masa en un bowl.



Amasar durante unos 8 minutos.



Tapar y dejar reposar.



Mientras tanto, en una cacerola iniciar con el aceite, los ajos picados y pimentón.



Sumar la carne picada y cocinar 5 minutos.



Salpimentar.



Agregar los tomates en cubos y seguir cocinando unos 10 minutos. Condimentar con orégano y ají molido. Incorporar la albahaca. Revolver y dejar atemperar.



Mientras tanto dividir el bollo de masa en dos y estirar cada uno de ellos bien delgados.



Colocar una porción del relleno en el centro de cada masa estirada y arrollar cerrando los extremos con repulgues.



Cocinar en horno a 180°C durante unos 20 minutos o hasta que la masa resulte dorada.



Si por casualidad tuviese algo de queso fresco o similar, perfectamente podría ser parte del relleno.



De todas maneras, con esta masa se podrían combinar decenas de rellenos: choclo y salsa blanca; jamón y queso; atún o jurel con salsa portuguesa; vegetales salteados (berenjenas, cebollas, zucchini); pollo, verdeo y champiñones; etc.; etc.; etc. y mil veces etcétera.