Compromiso y prevención contra el cáncer de mama en el «Mes Rosa», en Roca

El denominado Mes Rosa surge en 1983, ante la solicitud de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Cada 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, cuyo principal objetivo es crear conciencia y promover el acceso para que todas las personas puedan realizarse los controles, diagnósticos y tratamientos para esta patología.

Sin embargo, para los centros de salud de Roca, tanto públicos como privados, este marco es meramente simbólico debido a su amplio compromiso durante todo el año.

“Desde la Asociación Centro de Prevención del Cáncer (Ceprec) de Roca, no solo realizamos actividades de prevención durante el mes rosa. A lo largo de todo el año, vamos recibiendo pacientes en nuestros consultorios, ya que las personas no sólo se enferman en octubre”, describió Dora Rego, presidenta de la asociación.

La importancia de las actividades enmarcadas en este mes de prevención, están ligadas a la campaña de detección temprana. Es así como surge la coordinación de Ceprec con la Fundación del Sanatorio Juan XXIII.

Estas entidades buscan, a través de 100 mamografías gratuitas, brindar el acceso a los análisis para personas mayores de 40 años, sin cobertura social, con antecedentes de cáncer en el núcleo familiar y que no se hayan realizado los análisis durante el año.

Consultas por año 800 por casos con síntomas, con cáncer confirmado y con seguimiento a sobrevivientes. 50 Nuevos casos de pacientes con cáncer en tratamiento a través de procedimientos quirúrgicos.

“Los médicos dicen que, en todo este tiempo, la gente no fue a realizarse los estudios mamográficos. Es por eso que, desde Ceprec, creemos que va a existir mucha demanda”, relató Rego.

Por su parte, en el hospital Francisco López Lima se formalizó la Secretaría de Mastología e Imágenes Mamarias.

Esta área se encarga de la gestión y coordinación con los distintos profesionales para poder lograr una atención más inmediata.

Las pacientes, tras consultar con el médico de cabecera, se realizan los estudios mamográficos. Ante la sospecha de cáncer, los análisis son devueltos a la secretaría para que realicen las entregas de los mismos y las ayuden en el proceso con el profesional de salud que continúe.

“Lo que hacemos es acortar los tiempos en el proceso de diagnóstico para facilitar a las pacientes el acceso a los estudios más complejos que vayan necesitando”, argumentó la ginecóloga y mastóloga del hospital local, Mariela Sosa.

Detección temprana, la clave

Hay muchas formas de detectar esta patología.

Hacerlo de manera temprana se da antes de que la paciente lo pueda palpar. Esta situación es recurrente cada vez que se producen aquellos tumores menores a dos centímetros.

“Lo que se pregona desde el hospital es poder realizarse un screening mamográfico (examen de rutina realizado a una población asintomática para la detección del cáncer)”, detalló Sosa.

Para Rego, es importante que las personas asistan periódicamente a realizarse los estudios, aunque no tengan ningún tipo de síntomas.

“Recomendamos que no se dejen estar. Sobre todo si existen antecedentes de cáncer en la familia, ya que desgraciadamente en muchos casos se hereda”, enfatizó la presidenta de Ceprec, al evaluar la situación que viven muchas pacientes..

Estos procedimientos ayudan a prevenir, no solo el cáncer de mama, sino otras patologías para no llegar a detectarlas en un estadío avanzado. Principalmente pasa con el cáncer de colon, pudiendo detectarse de manera temprana

Tres tratamientos fundamentales

Según Sosa, respecto al tratamiento del cáncer de mama, hay tres pilares fundamentales. Existe el tratamiento oncológico, quirúrgico y radioterapéutico.

“Es importante saber que no siempre son los mismos tratamientos los que se emplean en las pacientes con esta patología. Cada mujer con cáncer de mama tiene un tipo de tumor distinto (tipo biológico), y en base al estudio del mismo, se decide que tratamiento seguir”, explicó.

Recomendamos seguir haciéndose los controles, ya que tratar el cáncer de mama a tiempo es sinónimo de vida". Dora Rego

Presidenta de Ceprec Roca.

Mitos y verdades del cáncer de mama

1-¿La mamografía produce cáncer? Las dosis de radiación que se utilizan son muy bajas y no producen cáncer.

2- Los implantes mamarios, ¿puede provocar cáncer o aumentan el riesgo? Ninguno de los estudios ha podido demostrar científicamente una relación de causa y efecto de prótesis mamaria y cáncer de mama.

3- ¿Si no tengo síntomas no debo preocuparme? Es una enfermedad indolente. En sus estadíos iniciales no produce síntomas, por eso es fundamental la mamografía.

4- ¿Detectar un nódulo es sinónimo a cáncer de mama? La mayoría de los nódulos que se detectan en la mama son benignos.

5- ¿Las mujeres con pechos pequeños tienen menos riesgo de desarrollar cáncer de mama? El tamaño de las mamas no tiene relación con la incidencia del cáncer.

6- ¿Si no tengo antecedentes no puedo desarrollar cáncer de mama? El 85% de los cánceres de mama son esporádicos.

7- ¿Los hombres pueden tener cáncer de mama? Si bien es mucho menos frecuente en hombres, éstos también pueden padecerlo.