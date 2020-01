Comunidad mapuche denunció a ocupantes de Villa Mascardi

“Desde hace dos años, estamos en un estado de zozobra permanente. Este lugar ya no es el mismo”. De esta forma, la huerquen Clarisa Montenegro decidió romper el silencio y se refirió a la ocupación de la comunidad Lafken Winkul Mapu en un predio de Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche.





Montenegro pertenece a la comunidad mapuche Lof Wiritray que administra el área de acampe Reume Laufquen, en la cabecera norte del lago Mascardi, a unos cuatro kilómetros de la ruta 40, desde el año 2000.

Ese predio está ubicado a solo 10 kilómetros del sector donde en noviembre del 2017, se instaló la comunidad Winkul Mapu, a escasos metros del Automóvil Club Argentino. Semanas atrás, ese grupo extendió su ocupación hacia la costa del lago.

“Nosotros separamos lo que sucedió con Rafael Nahuel de la cuestión territorial. Repudiamos la muerte pero lo separamos de la toma del territorio”, mencionó Montenegro a RÍO NEGRO y agregó: “Ese espacio que ocuparon era de la comunidad Wiritray aunque digan lo contrario. Era el espacio de veranada que tenía mi abuela en su momento. Ahí llevaba a sus animales”.

Montenegro lo definió como “un antecedente feo ya que se violó el derecho de una comunidad organizada con documentación que acredita que nosotros estamos desde 1870 en adelante” y acusó a “instigadores del pueblo mapuche y políticos de renombre de la ciudad”. “Hay políticos que los bancan, si no ¿cómo vivís?”, planteó.



En el salón ubicado en medio del predio de acampe donde afloran decenas de carpas con la postal del lago de fondo, la mujer recordó que dos años atrás al tomar conocimiento de la toma en el predio de Mascardi, concurrió al lugar con algunos familiares.

“Nos amenazaron. Nos dijeron que nos iban a matar uno a uno, que nos iban a abrir y a comer el corazón. Nos insultaron. Estaban todos tapados, vestidos de negro, como ahora. Eso no es el pueblo mapuche”, cuestionó la mujer.

Relató que 15 días atrás, balearon por tercera vez la casa de su hermano que se desempeña como guardaparque en Mascardi y su hermana recibió unos audios de celular donde planteaban el desalojo de la comunidad Wiritray. Por eso, la familia decidió radicar la denuncia en la Comisaría 42 y en la Fiscalía.



“Estos años vivimos en silencio para no generar más conflicto. Sostenemos la paz social en el lugar porque no queremos que se manche con sangre. Miedo no tenemos pero no queremos otro muerto, que corra más sangre. Somos gente de trabajo que nunca tuvimos problemas con nadie”, recalcó Montenegro.

Aseguró que al inicio del conflicto, “pidieron justicia mapuche pero no nos escucharon. Pedimos diálogo, tampoco nos escucharon. Ahora esperamos que la justicia defina”.



Cronología de los últimos años



- Noviembre del 2018: ataque incendiario a un campamento vial de la empresa Hidraco en el kilómetro 2008 de la ruta 40 SUR, a unos 30 kilómetros de Bariloche.

- Febrero del 2019: el hotel de Villa Mascardi de Parques Nacionales, sobre la ruta 40 sur, sufrió actos de vandalismo.

- Agosto del 2019: un incendio intencional afectó a tres cabañas de madera del camping Ruca Lauquen, ubicado a unos 50 metros del Automóvil Argentino.

- Octubre del 2019: la presidenta de la Comisión de Fomento de Villa Mascardi, Inés Marabolis, denunció un ataque por parte de personas con el rostro cubierto. Relató que le arrojaron piedras “con boleadoras”.

- Diciembre del 2019: la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu extendió su “control territorial” a la costa del lago Mascardi, al otro lado de la ruta nacional 40. Esto fue informado por la propia comunidad que acusó al parque nacional Nahuel Huapi y la Comisión de Fomento de Mascardi de dejar abandonado el espacio público.