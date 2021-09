Con los alegatos de las partes se inició el primer juicio por jurados en Viedma

La audiencia inicial del primer juicio por jurados en Viedma comenzó en la mañana de este lunes con los alegatos de las partes. Presidido por la jueza Daniela Zágari el debate se desarrolla en la sede central del Poder Judicial.

La causa tiene como imputados Víctor Eduardo y César Alejandro Massetta, padre e hijo, por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Emilio García y el homicidio agravado en grado de tentativa contra José Antihuil, ocurrido el 24 de junio de 2020 en cercanías de Playas Doradas.

En primer turno el fiscal jefe Hernán Trejo presentó el caso como "una historia que conozco de principio a fin" y le pidió a los integrantes del jurado que "juzguen las conductas desarrolladas por César y Víctor Massetta porque "les vamos a demostrar que fueron los autores del homicidio de Emilio García e intentaron lo mismo con respecto a José Antihuil".

Trejo enfatizó que "es una historia cierta y con aristas desalmadas", dio precisiones de cómo se sucedieron los hechos, planteó que los Massetta llegaron al lugar portando un arma de fuego calibre 40 registrada a nombre del padre y en su intento de ubicar "un camioncito" que dijeron que le habían robado.

Tras un primer encuentro con las víctimas la fiscalía planteó que los Massetta sustrajeron un arma calibre 32, registrada a nombre de García, y habrían usado las dos armas en la agresión contra las dos víctimas.

César Massetta presentaba una herida provocada por un disparo en uno de sus pies y para la fiscalía se trató de una autoagresión para desviar la futura investigación. "Está claro que los Massetta idearon este plan buscando justificar esta agresión que terminó en homicidio y tentativa de homicidio haciendo creer que el tiro fue producto de Emilio García y que se defendieron".

Trejo señaló que "vamos a demostrar que eso no fue así porque "tenemos pruebas, tenemos un testigo directo" por Antihuil, "testigo policiales", "pericias que van a terminar de demostrar la acusación que estamos sosteniendo" y entre los argumentos para respaldar su acusación indicó que hay cuatro partícipes "dos imputados, una víctima fatal y una víctima", cuatro vehículos y dos armas.

Luego fue el turno de Manuel Maza en representación de los hijos del primer matrimonio de García: Emanuel de 28 años, Karen de 19, Rocío de 25 y Gimena de 23, quien adhirió a la presentación del fiscal y le indicó al jurado que no sólo está el testimonio de Antihuil sino también de la víctima fatal porque "los cadáveres también hablan" y sostuvo en base a su experiencia que "es muy raro que en un juicio todas las pruebas sean favor de una de las partes, las pruebas van oscilando; ustedes tiene la suerte que en este caso toda las pruebas se encaminan hacia una sola dirección: la responsablidad de las personas acusadas".

Favio Igoldi, en representación de Thiago García, de 12 años, agregó que los acusados modificaron la escena del hecho y anticipó que "vamos a desvirtuar la teoría de la defensa que (los Massetta) se defendieron".

A su turno los abogados defensores plantearon el caso como una legítima defensa, pusieron en escena la existencia de un enfrentamiento y cuestionaron que en la causa no consta que los Massetta hayan hurtado el arma de Garcia.

Por otra parte Damián Torres, defensor de Víctor Massetta cuestionó el accionar del Justicia al plantear al jurado que "van a tener que analizar si esta historia entra en el sentido común, sentido común que ustedes le reclaman a la Justicia".

Torres señaló que "Víctor le dispara en defensa de su hijo, esa es la verdad de lo que ocurrió, no como se lo plantea la fiscalía" y sostuvo que "todo el hecho se dio en una hora, desacreditando que pudieran hacer un plan", remarcó que "no se va discutir que García tenía pólvora en la mano" y agregó que la fiscalía nunca dijo que habían robado el arma de García: "se dieron cuenta que la historia no es real".

"Así como los jueces fallan y dan un mensaje ustedes también: el mensaje es a la Justicia porque el día de mañana a cualquiera le pueda pasar que no se puede invetigar y juzgar sin sentido común" agregó el defensor.

Por último Carlos Dvorzak planteó que su defendido César Massetta "no mató a Emilio García, recibió un disparo en el pie, no tiene ni tuvo arma" y que al quitarle el arma a la víctima accidentalmente le dio un disparo en el gluteo; y ratificó que en el lugar del hecho "hubo un enfrentamiento".