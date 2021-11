Concejales electos sólo estarán en el recinto de Neuquén para la jura

Los nuevos concejales y concejalas que asumirán el 10 de diciembre su banca en el Deliberante de Neuquén no sesionarán este año. No sólo tienen un periodo corto de gestión, sino que no está previsto que participen en plenarios hasta el 15 de febrero, cuando el intendente Mariano Gaido lleve a cabo la apertura de sesiones.

El cronograma de sesiones ordinarias del Concejo se fijó para el 15 de noviembre, luego el 2 y 9 de diciembre. A menos que se solicite una extensión del periodo ordinario, las y los concejales electos asumirán el 10 de diciembre en una sesión especial de juramento y, luego, irán a las reuniones de comisión previstas desde el 12 al 15 de diciembre, cuando inicia el receso en el cuerpo legislativo.

Tras las elecciones de medio término que hubo en octubre pasado, se renovaron 9 de las 18 bancas en el Deliberante. Las nuevas autoridades asumirán sólo por 2 años (la mitad del periodo) en forma excepcional, para que en el 2.023 se renueve todo el Concejo junto con la elección de la intendencia, según se aprobó en la consulta pública por el SI o NO que se hizo junto con la elección municipal de concejales.

Algunos de las y los concejales retuvieron la banca, como Marcelo Zúñiga (Frente de Todos), Isabel Mosna y Jorge Rey (MPN) y Guillermo Monzani (Juntos por Neuquén) así es que sesionarán hasta el 9 de diciembre inclusive y luego seguirán por dos años más de renovación.

Por su parte, César Parra (FITU) que reasume tras la elección, sólo tendrá comisiones legislativas junto con las y los concejales que no nunca sesionaron en éste recinto, como Claudio Domínguez y María Victoria Fernández (MPN) o Denisse Stillger.

Mañana jueves habrá dos sesiones: una especial en la que el cuerpo de concejales aprobará el ingreso a partir del 10 de diciembre de las 9 autoridades que completarán el mandato hasta el 2.023 y a continuación se realizará la sesión ordinaria.

En esa sesión es posible que ingrese el despacho del presupuesto 2.022.Después de al menos cuatro reuniones de comisión especial y ampliada, hasta ayer no había despacho para llevar el presupuesto de más de 25.000 millones de pesos, al recinto.

Además de la sesión especial del 25, está prevista la especial del 2 de diciembre, que tiene como único objetivo escuchar el informe anual de gestión del Defensor del Pueblo, Ricardo Riva.