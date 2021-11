Concentración en Bariloche: «Con terroristas no se negocia»

«No vamos a ceder ante el delirio de intentar imponer el terror en nuestra comunidad«, se escuchaba desde el palco ubicado en la rotonda de la ruta 40 norte y la avenida de Circunvalación, en Bariloche, que reunió a unas 200 personas en la tarde del domingo, con banderas argentinas y carteles. Autos, camionetas y tractores rodearon ese sector.

«Presidente: no a la entrega. Expulsión a los invasores», decía uno de los tantos carteles en el centro de la rotonda. «Odarda y la mafia que te acompaña a donde vayan, los iremos a escrachar», «García Larraburu: por ser tan k y votar impunidad judicial, ¿dejaste de ser barilochense? Fuera RAM y delincuentes de Mascardi» y «Unter banca terroristas con tu cuota», se leía en otras pancartas que estaban sobre los laterales de los autos.

Uno de los expositores en el acto, que se extendió por poco más de una hora, fue Alejandro Nahuelpan, el lonko de la Lof Tequel Mapu. «Soy nacido en Mallín hogado y estoy orgulloso de ser hijo de esta tierra. Estoy muy conmovido de que hermanos indígenas mapuches anden por un camino equivocado que nos lleva a un enfrentamiento. Les pido a mis hermanos que andan por caminos torcidos que reine la paz. No tenemos que permitir estos atropellos», señaló.

1/ 2 El acto se extendió por poco más de una hora. Foto: Marcelo Martínez 2/ 2 El acto se extendió por poco más de una hora. Foto: Marcelo Martínez

El productor agropecuario Gabriel De Raedemaeaker también tomó la palabra y mencionó que, el año pasado, sufrió un incendio en parte del campo donde trabaja. «En este espacio -dijo refiriéndose a la concentración- está la fuerza productiva, los representantes de la industria, el trabajo, la gente decente que quiere trabajar y producir un paz en un ámbito de armonía y seguridad».

No faltaron los cuestionamientos para el gobierno: «Nos culpan a nosotros (los empresarios, los trabajadores honestos) de una situación social indigna. El gobierno nos pone en la vereda de enfrente. Estamos en la vereda del trabajo, de la producción, que pugna por la división de poderes, que busca una justicia independiente, no genuflexa que responde a los intereses del poder de turno».

Cada vez que nos atacan, si el gobierno municipal, provincial y nacional se pusieran del lado de la justicia, los hechos se esclarecerían inmediatamente», Gabriel De Raedemaeaker, productor agropecuario.

«¿Por qué estoy acá? Es fundamental que solucionen este tema. Esto es como el cáncer: operándolo, rápidamente se soluciona. Si no hacen nada, acá se muere la propiedad privada y la Nación«, sintetizó Gerardo Viegener, presidente de la junta vecinal Las Chacras.

Carlos González, del barrio El Progreso, levantaba una de las tantas banderas argentina. «Estoy acá porque quiero que defiendan nuestro territorio y nos alejemos de la violencia». A pocos metros, Ana García Cano, sin dejar de llorar, expresaba: «Llegué acá hace 55 años. Acá nacieron mis hijos, trabajé toda mi vida. Y ahora ver tanta injusticia, es triste».

Al término del acto, unas 50 personas se ubicaron en el centro de la rotonda con una bandera enorme y todos entonaron las estrofas del himno. «¡Viva la Patria!», gritó tres veces, Carlos Hidalgo que ofició como conductor del encuentro. La gente aplaudió y se procedió a la desconcentración.

Héctor José Graña, uno de los vecinos que se sumó al reclamo, lamentó la poca participación en la concentración. «Estamos acá por el avasallamiento del territorio. Si no ponemos límites, esto terminará siendo Sendero Luminoso. No debería decirlo pero acá faltan cojones», manifestó. Y agregó: «Lamentablemente acá falta gente. Pensábamos que esto iba a explotar pero son pecho frío. Da bronca. Después cuando les prendan fuego la casas, no hay quejas«.

Aníbal Tortoriello, de Juntos por el Cambio, fue el único candidato a diputado nacional que se sumó a la concentración. «Decidimos quedarnos para acompañar porque sabemos de la brutal generación de violencia que preocupa y genera angustia. El gobierno nacional es cómplice de esta situación porque actúa con total indiferencia», resaltó.