"Confiamos mucho en lo que tenemos", aseguró el DT del Deportivo Roca

Cuando a fines del año pasado le ofrecieron a Diego Napolitano la dirección técnica de Deportivo Roca para afrontar el Torneo Regional Amateur que comienza este domingo, el DT de la primera local admitió que aún no estaba preparado para el desafío de devolver al Naranja al Federal A.





Luego llegó la novela de la no asunción de Jorge Lencina, sus cortocircuitos con la dirigencia y la confirmación por parte de los directivos, de que el Depo tendría como base a los pibes que Napolitano llevó a la final del Clausura de la Confluencia.

Era en los primeros días del 2020 donde, según el cronograma, el equipo debía comenzar la pretemporada con nuevo entrenador. Sin embargo, el Naranja se encontró inmerso en una parálisis futbolística y tuvo que recurrir de urgencia a un hombre de la casa para recuperar el movimiento.

“De entrada no acepté porque se hablaba de ascenso, de incorporar jugadores de jerarquía y la verdad es que no me sentía preparado para afrontar semejante desafío”, afirmó el joven entrenador de 35 años. “Ahora las cosas son distintas. Pasó todo lo que pasó entre Lencina y los dirigentes, y yo como empleado del club acepté para dar una mano. Junto con los chicos, que son la base de este equipo, vamos a sacar la cara por la institución en este momento complicado”.



La base está. Son los pibes, ¿podrá Roca en este desafío?



A pesar de haber cambiado de decisión entre aquel ofrecimiento del año pasado y éste, Napolitano sigue pensando lo mismo. “Estoy para ayudar, se que todavía me falta aprender bastante para ser cabeza de un cuerpo técnico. A mí me gusta hacer las cosas con prolijidad y la verdad que no veía el apuro de hacerme cargo del equipo en un torneo tan exigente. Me fui de vacaciones creyendo que sería ayudante de Lencina, pero las cosas cambiaron. El club necesitaba sí o sí una mano y no tenían otra opción por una cuestión de tiempo”.

Cosas del fútbol, Lencina terminó arreglando su incorporación como DT con Alianza, el rival con el que debutará el Depo en el torneo, el domingo en Cutral Co desde las 18. “Seguramente nos daremos un abrazo con el Pulpo. Tuvimos una reunión antes de que termine el año, donde hicimos una evaluación del plantel y coincidimos en que si se quería pelear por ascender, había que reforzar las líneas. Me fui de vacaciones pensando que a la vuelta trabajaríamos juntos. No pudo ser”.



No llegaron las habilitaciones Brian Pérez y Leandro Ojeda, por lo que no estarán ante Alianza. Está en duda Aguirre por una lesión en el gemelo.



Sobre los equipos que compartirán grupo con Roca, aseguró que “no es una zona fácil. Cruz del Sur es club con muchos años en certámenes federales y se reforzó bien para este torneo. Lo mismo Puerto Moreno, que si bien no tiene tanto nombre e historia, trajo varios jugadores. Y Alianza claro, que creo es junto con Roca y Cipolletti, el tercer equipo grande de la región, con una gran hinchada. Roca está para presentar el equipo más competitivo posible, estar a la altura y seguir potenciando al plantel para que, si no se da este torneo, estemos más cerca en el próximo”.