“Construyendo su propio Lavagna”

Difícil saber cuál ha sido el rédito político para el Gobierno derivado de la reunión del presidente Alberto Fernández con los representantes de la mesa de enlace agropecuaria, anatema del kirchnerismo más cerril.

A la salida de la Casa Rosada, los hombres del campo –no había mujeres en ese colectivo– no podían disimular su satisfacción por el resultado del encuentro que les garantizó que no habría una suba en las retenciones ni cupos a las exportaciones del agro, una amenaza lanzada por el presidente días antes, en una entrevista con un medio amigo. Todo indica que Fernández se levantó de esa mesa persuadido de que los productores no son los principales formadores de precios y que el origen de la suba hay que rastrearlo más arriba en la cadena de producción. Un desenlace de difícil explicación.

Un tuit del respetado economista Pablo Gerchunof apostaba en la previa a que el ministro Martín Guzmán iba a saber cómo ilustrar sobre esta cuestión al presidente. Pero que Fernández no iría al choque con el campo lo iba a revelar la presencia en la mesa del canciller Felipe Solá, exministro de Agricultura, y, aunque crítico, un hombre de diálogo con el sector.

También es crítico, y especialmente duro, de la gestión de Luis Basterra en el ministerio. Solá pasó del umbral de un despido deshonroso a recibir una fuerte reivindicación del presidente, que lo convocó personalmente para sumarlo al encuentro. El canciller incluso les entregó a los productores una carpeta con un plan ganadero que armó con sus colaboradores históricos.

El gabinete es un mundo desconcertante. Guzmán suele decir que en los países importantes los ministros de Economía no hablan. Hoy debe estar revisando la idea. El ministro susurrante se ganó el aplauso el jueves del auditorio de empresarios convocado para “coordinar”, en la fraseología oficial, un esquema de precios y salarios que acompañe el plan económico del Gobierno.

Guzmán había dado señales claras la noche anterior sobre cuál es su mirada en relación a la inflación. En una entrevista en un canal de cable, el ministro pareció saldar la discusión sobre cuáles son sus causas cuando dijo que hay que hallarlas en los desequilibrios de la macroeconomía.

Aunque los economistas de la oposición salieron a cruzarlo ferozmente por sus críticas al endeudamiento en la era Macri, el ministro de Economía está consolidando una aura de respeto fuera del oficialismo. Podría no ser necesariamente bueno para él en un escenario político partido al medio.

Pero para el presidente Guzmán empieza a ser un activo clave en su difuso proyecto personal. En palabras de otro ministro: “Alberto está construyendo su propio Lavagna”.

No deja de ser curioso este momento de Guzmán cuando la inflación persiste tenaz en los niveles más altos de la gestión. En la Argentina parece que hoy alcanza con hacer un buen diagnóstico económico para ser reconocido. El índice de precios al consumidor volvió a marcar 4% en enero, con subas de hasta 11 en la carne. El rubro alimentos cerró el mes en 4,8 %. El ministro se aferra a los números del Presupuesto e insiste en que su plan contempla una reducción de 5 puntos anual del índice de inflación.

El año terminará en 31%, aseguró esta semana en un foro empresario en Tucumán. El último relevamiento de expectativas que elabora todos los meses el Banco Central prevé 50%. Alguien va a fallar.

La economía difícilmente presente buenas noticias a la hora de la elección, coincide en esto sí gente de todo signo. Los números de actividad mostrarán una mejora respecto del desplome del 2020, como en efecto ya está ocurriendo. Pero en el oficialismo saben que esas estadísticas no se sentirán en los bolsillos. El debate sobre la postergación del calendario electoral resulta así irrelevante, aunque apenas ha comenzado. “¿Qué puede de verdad cambiar que las elecciones se hagan en octubre o en noviembre?”, se pregunta un intendente peronista bonaerense, que resiste estoico el asedio de Máximo Kirchner sobre el distrito.