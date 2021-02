Se la hacen fácil a la gobernadora

La división de la administración del poder provincial que pactaron Arabela Carreras y Alberto Weretilneck deja a la gobernadora con los asuntos del territorio y le reserva al senador el papel por el que se hizo fuerte en la política, el de negociar y encontrar estrategias. El dedo de él indicará el camino pero sobre todo señalará a la candidata o candidato a diputado nacional. El “Brujo” ha regresado.

Una de las ventajas que tuvo siempre el movimiento político que hoy gobierna Río Negro es que pudo desdecirse, cambiar de opinión, modificar convicciones sin pagar demasiados costos. En general los electores reconocieron como una virtud lo que para otras fuerzas políticas sería un paso en falso, como pasó con la central nuclear china en la zona atlántica.

Menos de un año tardó la gobernadora en incorporar esa habilidad que a su antecesor le resultaba sencilla aunque a fuerza de ejercicio: venía de ocho años como intendente de Cipolletti, un escalón que Carreras nunca pisó aunque le habría gustado.

Las críticas de Weretilneck a Juan Cabandié, el ministro de Ambiente de la Nación que hasta ahora no demostró por qué ocupa ese cargo, buscan polarizar con el peronismo a fin de desplazar al macrismo del segundo puesto en las elecciones a diputados nacionales de este año. Si lo conversó antes con la gobernadora es una incógnita. Sin el apoyo nacional, la provincia no llegaba a fin de año.

Hace cuatro años, en una circunstancia similar, Juntos hizo el papelón de presentar a Fabián Gatti como candidato en las PASO y, ante un claro tercer puesto, no avanzar hacia las generales.

Como hay que elegir dos diputados nacionales y la torta se reduce, ya no son tercios, sino mitades. El peronismo arriesga una banca y el macrismo, la otra. Juntos tiene entonces por delante el desafío de terciar como alternativa.

La gobernadora no aceptará la prescindencia en la decisión del candidato, pero la estrategia será del senador.

Con las economías regionales de la provincia en marcha (a un ritmo mayor del que se podía proyectar), las escuelas que intentan que la educación este año sea presencial y la vacunación en marcha, hay en el gobierno provincial una esperanza que no llega a ser euforia pero se parece.

El ministro de Salud, Fabián Zgaib, soportó “espalda con espalda” junto a la gobernadora los empujones propios y ajenos hacia la renuncia. Menos expuestas, otras dos integrantes del gabinete, Mercedes Jara Tracchia (Educación) y Martha Vélez (Turismo), también sobrevivieron al primer año de gobierno. No es solamente que muchos en el gobierno creen que no están a la altura, sino que sus antecesoras tenían un desempeño, si no mejor, de más exposición.

Hay dos ministros que no han recibido reproches internos: Rodrigo Buteler (Gobierno), que viene del Grupo Cipolletti pero es fiel escudero de Carreras, y Luis Vaisberg (Economía).

La gobernadora trató además en estos meses de que los matices que viven dentro de su partido provincial no lleguen a ser grietas. Hay ejemplos en el gabinete y entre los legisladores, pero las diferencias son más elocuentes entre los intendentes Bruno Pogliano (El Bolsón) y Pedro Pesatti (Viedma).

El contador que administra el Municipio de la ciudad más austral de la provincia bien podría integrar las filas del macrismo y el profesor de Letras que gobierna la capital de la provincia es decididamente peronista y kirchnerista.

El peronismo no se esfuerza demasiado por ser oposición en la provincia. Confía que la renovación de la banca que se pone en juego en las elecciones de este año está asegurada y se limita a hacer política desde la Legislatura con pedidos de informes que no dañan a nadie.

Los hermanos Soria están ocupados: María Emilia en la Intendencia de Roca y Martín en la recolección de evidencias de la “mesa judicial” que funcionó durante el gobierno de Mauricio Macri para manejar las causas contra opositores en la Justicia.

Así se la hacen fácil a la gobernadora.