Emprendedores de Neuquén mano a mano con franquicias rentables

El FranquiDay propone una jornada de rondas de negocios con franquicias rentables de todo el país, representando una plataforma ideal para emprendedores e inversores que buscan iniciar un nuevo negocio. Se realizará el jueves 23 de octubre a partir de las 9.30 en Manuel Belgrano 174 (Neuquén Tower Hotel). Basado en un formato de reuniones uno a uno que tuvo gran impacto en Europa, el evento promete ser un hito para el ecosistema emprendedor de Neuquén y de toda la región del Alto Valle, donde por primera vez desembarca el FranquiDay.

Durante toda la jornada, los emprendedores tendrán la oportunidad de reunirse mano a mano con marcas rentables, incluyendo empresas de diversos sectores y de distintos niveles de inversión. Podrán despejar dudas, comparar propuestas de inversión y encontrar el negocio que mejor se adapte a ellos.



La modalidad es simple y efectiva: cada emprendedor puede agendar previamente todas las reuniones que desee, con todas las franquicias que le interesen, en bloques de 30 minutos. Es una oportunidad única para hablar directamente con los representantes de las marcas, sin intermediarios. No se trata de una feria tradicional, sino de una ronda de negocios diseñada para tomar decisiones reales. Casa del Constructor, Chuna, E-parts, Blinky Burguer, Delturista y Placas San Francisco, entre otras, son algunas de las franquicias que te esperan para conversar.

El evento está organizado por NegoZona, la plataforma exclusiva de compra, venta y valuación de fondos de comercio y franquicias. El encuentro cuenta con el sponsoreo del Diario Río Negro, de la consultora Franquicias Que Crecen y de Kripton Market.

El FranquiDay es una puerta abierta para quienes buscan emprender, brindando la posibilidad de conectarse directamente con las franquicias y obtener información valiosa para tomar decisiones inteligentes”. Francisco Bastard, CEO de NegoZona y referente de la industria.

Serán más de 20 marcas de diez rubros diferentes que estarán presentes. El evento está pensado para diferentes perfiles de emprendedores e inversiones, con inversiones muy variadas, que pueden asistir acompañados por una persona (socio/a, cónyugue, amigo, etc). “Invitamos a todas aquellas personas que quieran emprender a sumarse al FranquiDay, habrá propuestas de franquicias para todo tipo de emprendedor. Es una oportunidad única para conocer de forma exclusiva las propuestas de las marcas”.



Los interesados en participar y conocer las marcas de franquicias disponibles pueden ingresar al sitio web del evento, y desde ahí reservar reuniones con las franquicias que más les interesen. El ingreso al FranquiDay no tiene costo, pero tiene cupos limitados y requiere reserva previa. Para más información, ingresá a https://www.franquiday.com.ar/ferias/neuquen, visitá el Instagram @negozona.arg, o consultá directamente al WhatsApp 11-2399-0230.

Sobre el FranquiDay



Se trata de un evento creado por Francisco Bastard, CEO y fundador de NegoZona, que permite reunirse uno a uno con los dueños y gerentes de las principales franquicias del país, con el objetivo de emprender con una sucursal de marca. Esta iniciativa —que ya tuvo ediciones en Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, Rosario y Mendoza— busca acercar a emprendedores e inversionistas a los modelos de negocio de las franquicias, brindando un espacio para conocerlos en profundidad, aclarar dudas y tomar decisiones con información de primera mano.



En la primera edición que fue en Mar del Plata el año pasado participaron 22 marcas y más de 180 emprendedores. En la segunda edición, en Buenos Aires, hubo 18 marcas y más de 200 emprendedores. Mientras que en lo que va del 2025, las ediciones de Córdoba, Rosario y Mendoza reunieron a más de 60 marcas y 600 emprendedores, consolidando al FranquiDay como un espacio clave para impulsar el encuentro entre franquicias y futuros inversores en distintas plazas del país.

Ahora, con su llegada al Alto Valle, el evento continúa apostando y ampliando su presencia en nuevas regiones. Para el 2026 se vienen nuevas ediciones en distintas ciudades del país.