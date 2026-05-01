EnergíaON: Vaca Muerta explicada de forma clara

Desde EnergíaOn, el Diario RÍO NEGRO apuesta a explicar de forma clara pero precisa, las novedades de un sector que hoy es clave en la economía argentina.

Metros cúbicos, barriles, millón de BTU y gravedad API son términos que exceden a la comprensión de la mayoría de la población, pero son la base de un sector como el Oil&Gas, que gracias a Vaca Muerta, hoy se erige como el segundo foco exportador y generador de divisas del país. En 2018 el Diario RÍO NEGRO tomó al decisión de crear EnergíaON, una multiplataforma dedicada exclusivamente a este tipo de contenidos, anticipando el peso estratégico que actualmente se sabe que tiene el sector.

Pero además, con una convicción clave: explicar en términos claros qué es lo que está pasando y analizar cuál es la importancia de cada avance dado en el shale para el conjunto de ciudadanos.

Para esto, EnergíaON cuenta no solo con su propio vertical web dentro del sitio del diario, sino también con un suplemento semanal que es el más antiguo del país en contenidos de energía.

A su vez, se busca crear un puente con los lectores por medio del newsletter semanal y debatir en profundidad con los principales actores de la industria energética y de los gobiernos lo que se está realizando.

Para esto es que se diseñaron las Jornadas de Energía del Diario RÍO NEGRO, un espacio de debate y análisis en profundidad que el próximo 20 de mayo tendrá su décimo tercera edición.

La cita es el Centro de Convenciones Domuyo, de la ciudad de Neuquén, y fiel al estilo de Diario RÍO NEGRO, este año también tendrá su propia innovación, pues se realizará a continuación del clásico ciclo de entrevistas, la primera ronda de negocios dedicada a potenciar aún más el rol de las empresas regionales.

Pero la visión de EnergíaON no queda solo allí, sino que también está presente en todos los grandes eventos del sector energético. Cada año se cuenta con un espacio de entrevistas en las exposiciones Argentina y Patagonia Oil&Gas que realiza el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) tanto en la ciudad de Neuquén como en Buenos Aires.

A su vez, se forma parte activa de encuentros medulares del sector como los Summits organizados por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham) y este año también en el foro que realizará Arpel, la Asociación de Empresas de Petróleo, Gas y Energías Renovables de Latinoamérica y el Caribe.

Y claro está que a medida que Vaca Muerta se expande y crece su peso en el mercado exportador, el sector cobra peso en eventos en el exterior a los cuales también desde EnergíaON se asiste y da cobertura de todo lo sucedido como es el caso de Gastech, la feria mundial de gas que el año pasado se realizó en Italia, el ciclo de charlas CERAWeek que es el más prestigioso del mundo y que se desarrolla cada año en Houston, Texas.

Misma ciudad en donde en este mes se desarrollará la Offshore Technology Conference (OTC) y a la que también asistirá EnergíaON para contar de primera mano todas las novedades de la comitiva argentina y patagónica, llevando la cobertura al lugar en donde se dan las noticias.