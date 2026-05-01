Ecuanimidad y excelencia, ejes de un proceso de expansión y consolidación

En una época en que la desinformación se hace cada vez más presente en la vida de las personas, diario RÍO NEGRO se encuentra en un firme camino de acercamiento a las comunidades a través de ejes de trabajo inexpugnables como son la ecuanimidad y la excelencia en todas sus plataformas.

Los 114 años de trayectoria respaldan un proceso de reafirmación de convicciones ligadas a la defensa de la lectura como elemento de desarrollo educativo, que es la base del crecimiento de toda sociedad.

Este aniversario, que muestra una extensa trayectoria, nos encuentra jóvenes, con mucha vitalidad y energía para ofrecer más y mejores productos. Todo basado en un proceso de constante de transformación, aprendizaje, escucha de las necesidades de las audiencias.

Y la apuesta es total.

Por lo digital, con el fortalecimiento de los equipos de trabajo, con una web que permanentemente se va actualizando para ser líder en la Patagonia y desarrollando áreas que ya no son el futuro, sino el presente mismo como son las redes sociales, los contenidos audiovisuales, el streaming y la incorporación de IA a los flujos de trabajo.

Por la revalorización del formato papel, para que llegue a la mayor cantidad de lectores posible porque creemos firmemente que leer hace bien y en papel aún más.

En esa línea estamos abocados a ofrecer más y mejores contenidos, y el reflejo de ello es que en los últimos meses hemos publicado ediciones con más de 100 páginas, incluyendo los 13 suplementos que se ofrecen a lo largo de la semana (Rural, Energía On, Economía, Podio, Viajes y Turismo, Debates, Moda y Belleza, Automotor, Cultura Espectáculos, Estar Bien, Aquitectura y Diseño, Lecton, Generación EZ), todos con sus respectivas versiones digitales que amplían el acercamiento a los lectores.

Por la distribución. En los últimos meses hemos recuperado la presencia de en ciudades a las que ya no llegaba “el Río Negro”, con una fuerte inversión en una flota de vehículos propios más una red de distribuidores locales, que revitalizaron el vínculo con cada comunidad.

Precisamente ese acercamiento a los lectores lo hemos encarado desde diferentes ángulos: la presencia y organización de eventos propios; los sorteos, para agradecer la confianza en nuestros productos; el mejoramiento de los canales de comunicación con la comunidad; la restauración de la redacción central y las agencias en Río Negro y Neuquén. Y en esa línea, en el corto plazo “Río Negro” volverá a tener presencia nacional con la incorporación de un edificio propio para el funcionamiento de la Agencia Buenos Aires.

Los planes y las ideas para seguir creciendo son muchísimas. Muchas gracias a nuestros lectores y auspiciantes que confían en nuestro producto. Feliz cumpleaños a todos los que hacemos el querido diario Río Negro.

*Editor Responsable