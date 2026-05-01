20.000 kilómetros de historias que encontraron su lugar: la sección Rural de Diario RÍO NEGRO

Cada edición del Suplemento Rural de Diario RÍO NEGRO viene con un póster, integrando tapa y contratapa. Una novedad inaugurada con los girasoles en Río Negro, el 1 de febrero.

“Río Negro Rural vino a cubrir una necesidad”. Así resumió una compañera, a comienzos de este año, los primeros siete meses transcurridos desde el regreso de la sección y el suplemento. La frase nos quedó grabada porque condensa con elocuencia la aceptación y el sostenido crecimiento que la propuesta ha tenido en poco tiempo, tanto en la Patagonia como en el resto del país y en el exterior.

Fue el 1 de junio de 2025 la fecha en que Río Negro Rural tuvo su estreno. Desde entonces, el norte siempre estuvo claro: poner en valor la producción agroalimentaria en la Patagonia. Inexorablemente, tomar ese rumbo implicaba la grata tarea de reconocer a los productores y trabajadores, pues detrás de cada producción hay personas… Y detrás de cada persona hay una historia.

Es por ello que en estos 11 meses hemos contado las satisfacciones y los sinsabores que esconden decenas de casos de éxito, las familias y el trabajo detrás de cada producto, y las decisiones y sacrificios personales que subyacen al progreso. Aquí radica no solo uno de los ejes de la sección, sino también una de las claves de su masividad: hemos logrado acercar productores y público en general.

Las estadísticas, la información técnica y los análisis también forman parte de la sección, pues contribuir a la difusión de conocimientos entre productores es otro de nuestros objetivos. También lo es dar cuenta del “día a día”, de la actualidad que algunas veces ayuda y otras golpea. No obstante, es a través de las historias donde más logramos imprimir nuestra visión.

«En Río Negro Rural decidimos mirar el vaso medio lleno cuando mayormente se mostraba la mitad vacía.» Alan Agustini, editor de la sección Rural de Diario RÍO NEGRO.

Somos conscientes de que casos de éxito abundan en el agro de la Patagonia, y estamos decididos a buscarlos y a relatarlos. A través de ellos, inspiramos a otros y damos a conocer el inmenso potencial del agro del sur de Argentina en una amplia variedad de producciones. En esta aventura nos hemos encontrado a personas que desconocían todo lo que se produce y se puede producir de excelente manera en la misma localidad donde residen.

En Río Negro Rural decidimos mirar el vaso medio lleno cuando mayormente se mostraba la mitad vacía. Este punto explica, en gran medida, la necesidad que venimos a cubrir, y es un fiel reflejo de la impronta de la nueva etapa que Diario RÍO NEGRO inició hace un año.

A quienes tenemos el honor de integrar el equipo de Río Negro Rural nos apasiona lo que hacemos, y nos enorgullece cómo lo hacemos. Contar una historia es para nosotros un viaje, en sentido metafórico y literal. Metafórico porque nos involucramos de lleno en los relatos. Literal porque hemos visitado campos, galpones y fábricas a lo ancho de la Norpatagonia, desde la cordillera de los Andes hasta la desembocadura del río Negro. Mirar a los ojos a los productores mientras nos cuentan su vida y obra, filmarlos y fotografiarlos nos ayuda a contar más fielmente las historias. Con ellas, nutrimos nuestra lista de reproducción en YouTube, que ya supera los 80 videos.

Sumando la participación presencial en congresos y exposiciones, en 11 meses hemos transitado más de 20.000 kilómetros. Y, además, hemos innovado para condensar todo ese recorrido en un solo lugar: a fines del 2025, Río Negro Rural estrenó el Atlas Productivo de la Patagonia. Se trata de un mapa interactivo donde es posible acceder a todas las notas y videos de la sección, haciendo clic en el pin que indica la geolocalización del establecimiento en cuestión.

Queridos lectores. En este 114° aniversario de Diario RÍO NEGRO no queríamos dejar pasar la oportunidad de agradecerles su fiel acompañamiento en estos meses. Y aprovechamos para renovar un compromiso con ustedes: seguiremos trabajando e innovando para ofrecerles el mejor producto posible.

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