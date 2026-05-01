Minería más sustentable en Río Negro: Ecomin incorporó energía solar a su planta industrial

La firma sumó un sistema de generación solar para abastecer parte de su planta de procesamiento de diatomita, en una iniciativa que marca un antecedente para el desarrollo de una minería con menor huella ambiental en la provincia. Foto gentileza.

La empresa rionegrina Ecomin concretó una nueva etapa en su proceso de modernización productiva con la incorporación de un sistema de energía solar en su planta industrial de Ingeniero Jacobacci. La iniciativa fue acompañada por el Gobierno de Río Negro y representa un avance significativo en la incorporación de energías renovables dentro de la actividad minera provincial.

La instalación del sistema fotovoltaico permitirá abastecer parte del consumo energético de la planta dedicada al procesamiento de diatomita, un mineral con múltiples aplicaciones industriales. Con esta incorporación, la firma reducirá su dependencia de fuentes convencionales y avanzará en un modelo de producción más eficiente desde el punto de vista económico y ambiental.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la inversión se enmarca en una estrategia que busca promover un desarrollo minero responsable, con eje en la innovación tecnológica y en el cuidado de los recursos naturales. En ese sentido, remarcaron que la transición hacia energías limpias dentro del sector productivo constituye uno de los principales desafíos para la minería del futuro.

La implementación de energías renovables en la planta no solo permitirá disminuir la emisión de gases contaminantes, sino que además mejorará la competitividad de la empresa. La reducción de costos operativos vinculados al consumo energético aparece como un factor clave para consolidar la sustentabilidad económica del emprendimiento a mediano y largo plazo.

Ecomin desarrolla su actividad en la Región Sur rionegrina y genera empleo directo para 35 trabajadores, en su mayoría vecinos de Ingeniero Jacobacci. Por ese motivo, la consolidación del proyecto también tiene un impacto social importante, ya que contribuye a sostener fuentes laborales genuinas en una zona donde la actividad productiva resulta fundamental para el arraigo de las familias.

La compañía se especializa en la extracción y procesamiento de diatomita, un recurso mineral utilizado en industrias como la alimenticia, la química y la agrícola. La incorporación de tecnología orientada al uso de energías limpias le permite además agregar valor a su producción y responder a nuevas exigencias del mercado nacional e internacional.

Funcionarios provinciales destacaron que este tipo de inversiones reflejan una articulación positiva entre el sector público y privado. El acompañamiento del Estado, explicaron, resulta clave para que las empresas puedan avanzar en procesos de reconversión productiva que demandan planificación, financiamiento y visión estratégica.

La experiencia de Ecomin podría transformarse en un caso testigo para otras iniciativas mineras dentro de Río Negro. La incorporación de energías renovables en procesos industriales abre una nueva etapa para la actividad en la provincia, con la posibilidad de combinar desarrollo económico, generación de empleo y compromiso ambiental en un mismo camino de crecimiento.