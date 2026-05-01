Necrológicas de hoy, viernes 1 de mayo de 2026
Las necrológicas del día de hoy, viernes 1 de mayo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Martinez, Carlos
Despedimos con profundo dolor a Carlos Martinez. Se ha ido un estimado colega y un gran amigo. El equipo Lempriere, acompaña a Christian y toda su familia y les acercamos nuestro cariño y condolencias.
AEDO, Sasha
Falleció en Gral Roca a los 22 años de edad. Sus familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en salón Eros de Av Roca 649, recibieron sepultura ayer a las 11 Hs en la necropolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales.
Comentarios