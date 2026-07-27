La nieve reactiva las expectativas del turismo en Neuquén y un mercado internacional se despierta

El regreso de la nieve en los centros invernales de la provincia se tradujo en un incremento de las reservas y de la llegada de visitantes brasileños, que ven en Neuquén la posibilidad de vivir una experiencia turística diferente.

De acuerdo al subsecretario de Turismo de la provincia, Sergio Sciacchitano, las vacaciones mostraron un desempeño dispar para el sector, con una ocupación que promedió el 50% y una temporada que se vio afectada por diversos factores.

Entre ellos mencionó la falta de nieve, que demoró la apertura de los centros invernales, y el mundial de fútbol, que también repercutió en la confirmación de las reservas en la zona cordillerana.

El funcionario destacó, de todos modos, que Neuquén logró posicionarse como un destino integral para las actividades invernales y «el producto nieve» dentro de Argentina.

Nieve en Neuquén: expectativas por la semana que falta

Si bien las vacaciones en la provincia ya culminaron, recordó que el receso en Buenos Aires y otros grandes centros urbanos todavía tiene una semana por delante, lo que podría acelerar «la efectivización de las reservas».

Neuquén es la provincia con mayor cantidad de centros de actividades invernales del país, con cuatro complejos de esas características y dos parques de nieve. Los más visitados son los que se encuentran en la zona sur de la provincia, como Chapelco y Bayo, aunque también se destacan Villa Pehuenia y Caviahue.

Sciacchitano indicó que los datos de ocupación fueron similares en la mayoría de las localidades, incluidas las del norte provincial, que se incorporaron al turismo de nieve con distintas propuestas ideadas para esta época del año.

Consideró que los precios, en líneas generales, se mostraron accesibles y que en algunos casos se corroboraron «valores similares a los que se habían difundido en el verano», por lo que «casi no hubo aumentos».

El factor del turismo brasileño

El titular de la subsecretaría turística también destacó la presencia de visitantes brasileños, mercado que se había mostrado a la baja durante los últimos dos años.

Aunque aclaró que la provincia hoy no tiene «una ruta área directa» con el país vecino, el atractivo de la nieve y de la Patagonia como marca favoreció el arribo de esquiadores cariocas, que volvieron a decir presente en los cerros neuquinos.

«Tradicionalmente el mayor centro receptivo era Bariloche, pero con el tiempo empezaron a descubrir Neuquén y hoy ya somos una opción consolidada», analizó el funcionario sobre esta tendencia, que se verificó también por la vía terrestre, con caravanas o grupos en camionetas 4×4 ingresando a Neuquén desde Brasil.

Al ser consultado por el perfil de este público, dijo que suele ser «de alto poder adquisitivo», lo que suele traducirse en un nivel de consumo superior.

Las «escapadas» de fin de semana y su impacto

Alejandro Apaolaza, secretario de Turismo de San Martín de los Andes, trazó un panorama similar al subsecretario provincial y precisó que la ocupación rondó entre el 50% y el 55% en la ciudad andina.

«Sabemos que no es el mejor registro, pero está marcado por la falta de nieve, el mundial, que siempre resiente un poco, y la situación macroeconómica», comentó.

Sobre el comportamiento del público, señaló que desde la comuna se notó «el cuidado del bolsillo», con reservas que no se confirmaron «hasta último momento» y una fuerte dependencia del pronóstico del tiempo y la presencia de nieve.

«Ahora que nevó ya tuvimos un aumento del 10% en la ocupación», relató el responsable del área municipal de turismo, quien, no obstante, reconoció que la temporada en curso sigue lejos de ser «la que necesita San Martín de los Andes«.

El incremento del turismo extranjero, principalmente brasileño, también fue resaltado por Apaolaza. Dijo que el aumento viene siendo sostenido, incluso desde antes que abriera el cerro Chapelco, que este año renovó sus instalaciones y el viernes último dejó inaugurada una telecabina de última generación.

Tanto el funcionario municipal como el provincial destacaron el peso del mercado local y el formato de las «escapadas de fin de semana», representado mayormente por vecinos de Neuquén y Río Negro que se trasladan desde el Alto Valle y otras localidades de la región para pasar dos o tres días en la zona andina.

«Durante el fin de semana llegamos casi al 70% de ocupación y eso ayuda mucho«, detalló Apaolaza.

Los privados, inquietos en el sur

Desde la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de San Martín de los Andes, en tanto, plantearon su preocupación por la falta de movimiento económico en la ciudad, a pesar de encontrarse en plena temporada alta.

Su titular, Lucas Mántaras, consideró que la ausencia de la nieve complicó, pero que también hubo inconvenientes de otro tipo, vinculados a la promoción y la falta de articulación entre el municipio, la Provincia y los privados al momento de la difusión.

Señaló que la merma de la actividad ya está repercutiendo en el negocio hotelero y la continuidad de los complejos turísticos de la ciudad.

De acuerdo a Mántaras, algunos de ellos decidieron cerrar en el último tiempo ante la caída de las reservas y la existencia de zonas, dentro del casco urbano, más competitivas que otras por las tasas que pagan o la ausencia de estacionamiento medido.