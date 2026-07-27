Otra ciudad de Río Negro se prepara para subirse al tren de Vaca Muerta: proyecta casi 400 lotes y espacio para 100 empresas

Contralmirante Cordero se anticipa al impacto de Vaca Muerta con nuevos desarrollos urbanos. El municipio proyecta casi 400 nuevos lotes entre desarrollos públicos y privados, mientras avanza la planificación de cuatro parques industriales con capacidad para unas 100 empresas. El escenario refleja un cambio en la dinámica de la localidad en la que se proyecta la llegada de más trabajadores y firmas vinculadas a la actividad hidrocarburífera que quieran instalarse por su cercanía con los yacimientos.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el intendente Horacio Zuñiga explicó que actualmente se encuentran en marcha cinco desarrollos urbanos: cuatro privados y uno municipal de 86 lotes. En total, suman cerca de 400 loteos destinados a atender una demanda que no deja de crecer. «Es un desarrollo importante que está teniendo la localidad», señaló, y sostuvo que el movimiento inmobiliario responde principalmente al impacto que genera Vaca Muerta sobre toda la región.

La demanda de viviendas en Cordero crece al ritmo de la actividad en Vaca Muerta

Según Zuñiga, Cordero se convirtió en una alternativa para las familias que trabajan en la industria petrolera y buscan reducir los tiempos de viaje diarios. «Estamos dentro del área de influencia más importante que tiene Vaca Muerta y la gente ha decidido radicarse, construir su vivienda particular y hacer inversiones acá», afirmó. También indicó que reciben numerosas consultas de vecinos de Neuquén y Plottier que evalúan mudarse por la cercanía con los yacimientos y la tranquilidad de la localidad.

El jefe comunal destacó que otro de los factores que impulsa el interés es la calidad de vida. «Tenemos los índices delictivos más bajos de la provincia y eso también pesa cuando alguien decide invertir o instalar a su familia», aseguró. Además, remarcó que quienes viven en Cordero o Barda del Medio llegan antes a sus hogares después de la jornada laboral, lo que según Zuñiga representa una ventaja frente a quienes deben trasladarse desde otras ciudades del Alto Valle.

Desarrollos urbanos 5 es el total de proyectos tanto privados y como municipales que se impulsan actualmente en la localidad.

El crecimiento también modificará la geografía urbana. Zuñiga explicó que el municipio todavía dispone de entre 200 y 300 hectáreas de «zonas complementarias» dentro del actual ejido para seguir expandiéndose y que, una vez ocupadas, el desarrollo avanzará hacia la meseta ubicada al norte del canal principal, donde se concentrará buena parte de los futuros barrios.

Aunque reconoció que Vaca Muerta es hoy el principal motor del crecimiento, Zuñiga aseguró que el municipio busca sostener una estrategia de desarrollo más amplia. Señaló que uno de los objetivos de largo plazo es fortalecer la producción agroecológica y la agricultura familiar, aprovechando las condiciones del valle para generar nuevas actividades económicas que complementen el impulso de la industria petrolera.

Parques industriales para consolidar un polo de servicios en Contralmirante Cordero

A la expansión habitacional se suma el desarrollo industrial. El municipio trabaja en un parque industrial público y acompañará la puesta en marcha de otros tres emprendimientos privados. En conjunto ofrecerán alrededor de 100 lotes destinados a empresas de servicios relacionadas con la actividad petrolera.

Cordero proyecta un polo industrial de aproximadamente 100 empresas. Foto: Juan Thomes.

Zuñiga explicó que uno de los parques privados contará con unos 40 espacios y los otros dos con alrededor de 20 cada uno, mientras que el parque municipal dispondrá de 25 lotes. Consideró que esta oferta permitirá seguir atrayendo inversiones y generar empleo local. En ese sentido, precisó que desde el inicio de su gestión ya se instalaron 18 empresas y más de una docena se encuentran en proceso de radicación.

«Eso mejora la recaudación, genera trabajo y produce un movimiento económico muy importante para la localidad», afirmó el intendente, quien aseguró que el objetivo es consolidar a Cordero como una base de servicios para el desarrollo de Vaca Muerta.

Contralmirante Cordero planifica nuevas obras para acompañar el crecimiento de la localidad

El fuerte crecimiento urbano abrió un nuevo desafío para el municipio: asegurar que la infraestructura acompañe el ritmo de las inversiones. Por ese motivo, Zuñiga mantuvo una reunión con el gerente general de Aguas Rionegrinas (ARSA), Javier Iud, para comenzar a definir un plan de abastecimiento que contemple las necesidades de los próximos 15 o 20 años.

El intendente explicó que el objetivo no es solamente otorgar factibilidad a los nuevos loteos, sino también mejorar el servicio para los vecinos de Cordero y Barda del Medio. «Tenemos que resolver eso antes de seguir creciendo», sostuvo.

“El crecimiento ya comenzó y ahora el desafío es garantizar el abastecimiento de los servicios que la ciudad necesitará”, Horacio Zuñiga, intendente de Contralmirante Cordero.

A diferencia de lo que ocurre con el suministro de agua potable, Zuñiga aseguró que la infraestructura de gas y electricidad sí cuenta con capacidad para acompañar el crecimiento previsto. «Cordero podría recibir perfectamente los 400 lotes que se están proyectando. En luz y gas tenemos factibilidad; el desafío hoy pasa por el agua», sostuvo. De esa manera, el municipio concentra la planificación en ampliar la red de agua para evitar que la expansión urbana quede condicionada por la falta de ese servicio esencial.

ARSA y los municipios diseñan una estrategia para anticiparse a la demanda

El gerente general de ARSA, Javier Iud, confirmó que el fenómeno no se limita a Cordero. Explicó que la empresa detectó un aumento sostenido en la demanda de tierras y servicios en toda el área de influencia de Vaca Muerta, especialmente en Contralmirante Cordero, Cinco Saltos y Campo Grande.

«Advertimos que la cercanía con el corazón de Vaca Muerta hace cada vez más evidente la demanda de tierras y de servicios», sostuvo. Por esa razón, indicó que la empresa comenzó a trabajar junto a los municipios para anticiparse al crecimiento y evitar que los nuevos desarrollos avancen sin la infraestructura necesaria.

Iud reveló además que, en paralelo, ARSA participa junto a los municipios de Cordero y Cinco Saltos en el análisis de otro emprendimiento urbanístico que se proyecta en cercanías del Lago Pellegrini. Si bien aclaró que todavía se encuentra en una etapa inicial, destacó que el proyecto marca un cambio de criterio respecto de otros loteos.

«Muchas veces el desarrollador hace el loteo igual y después el que compra termina sin agua. En este caso ocurrió al revés: primero se sentó con la empresa prestataria para definir cómo se prestará el servicio y después avanzar con el desarrollo», explicó.

Para el titular de ARSA, esa planificación anticipada permitirá definir cuál es la alternativa más eficiente para abastecer los nuevos emprendimientos y acompañar un crecimiento que, según aseguró, seguirá acelerándose por el impacto de Vaca Muerta tanto del lado neuquino como en el norte de Río Negro.