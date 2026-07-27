En el barrio 14 de Octubre y Copol de Neuquén piden ayuda por un cañadón tapado que provoca destrozos

“No solo es la lluvia, todo el sector está preparado para que este lugar reciba el agua que escurre por los desagües, ya sea porque desborda en los jardines o del lavado de autos”, dijo Daniel Zurita, el presidente de la comisión vecinal del barrio 14 de Octubre – Copol, preocupado por el relleno de un cañadón que es la vía de desagote natural del barrio.



La reactivación del relleno del cañadón por parte de un privado que es el dueño del terreno, causó preocupación en la asociación vecinal por varios problemas derivados de los trabajos. En ese lugar está la estación de bombeo del espacio verde y una posta policial, que es un edificio destinado al relevo y descanso de agentes policiales para las recorridas de prevención.

Detrás de la posta policial del barrio está el cañadón, que dejó de ser una depresión y por el relleno, está al mismo nivel que la casilla. (foto Oscar Livera)

La esquina de José Carol y Alberto Quintillini es el lugar por donde desaguan los pluviales, que buscan por dónde seguir por la falta de su vía natural. En estos días de lluvia, el agua se enlaguna y sale por José Carol hacia una zona donde están las cañerías de cloacas del barrio, que podrían quedar al descubierto por la erosión.

Hace dos años la comisión barrial le pidió al municipio colaboración para la reubicación de la estación y la posta. Y pidió informes sobre las tareas del privado en el cañadón. “En ese momento vino Medio Ambiente y se paralizó el relleno, pero ahora avanzaron”, explicaron los integrantes de la comisión barrial. Desde la cartera municipal se indicó que hablarían de la problemática con Zurita, cuando fueron consultados.

En la calle de ripio José Carol podrían quedar al descubierto las cañerías de cloacas, expuestas a eventuales roturas, alertaron los vecinalistas. Sostuvieron que bajo las camionadas de tierra no se habría realizado el entubamiento del colector pluvial del barrio.

Al lado del terraplén de relleno, una de las casas contiguas al cañadón tapado, está afectada por los trabajos (foto Oscar Livera)



“Hace 42 años había lagunas aquí abajo, con mi papá plantamos un eucaliptus que esta gente también cortó. No hicieron los trabajos para el agua que baja, pero tampoco se pensó en el agua subterránea”, dijo Fernando Ponce, un vecino del sector.

Los trabajos de relleno del cañadón en el terreno de un privado, habían sido paralizados hace dos años por el municipio (foto Oscar Livera)



Marcos Hugo, también de la comisión vecinal, explicó que todo el barrio fue construido en medio de cañadones, respetando las depresiones entre las bardas, para evitar los movimientos de suelo y problemas en las viviendas.

Contiguo al cañadón natural, vive un vecino que usó la depresión para hacer su casa en desniveles y está recibiendo el impacto del escurrimiento. “Hay enojo en los vecinos por la falta de respuestas mientras esto avanza.”, explicó Zurita.