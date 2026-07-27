Avanza una obra de alta tensión clave para la Patagonia: convocan a consulta pública para un nuevo corredor

La Secretaría de Energía de la Nación convocó a una audiencia pública para informar y recibir consultas sobre el proyecto de interconexión eléctrica de 500 kV del Corredor Sur, que unirá Puerto Madryn, Choele Choel y Bahía Blanca. El encuentro se realizará el próximo 29 de julio y estará enfocado en los impactos ambientales y sociales de la iniciativa, así como en las medidas de mitigación previstas.

El proyecto forma parte del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, que incluye 16 obras prioritarias destinadas a fortalecer la red de alta tensión, reducir el riesgo de interrupciones del servicio y eliminar las limitaciones que hoy afectan el transporte de energía desde las zonas de generación hacia los principales centros de consumo.

La iniciativa prevé la construcción de dos nuevas líneas de extra alta tensión de 500 kV: una entre Puerto Madryn y Choele Choel y otra entre Choele Choel y Bahía Blanca. Además, contempla la ampliación de las estaciones transformadoras ubicadas en las tres ciudades.

Según informó la Secretaría de Energía, el proyecto también avanza en el proceso para obtener una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un paso clave para su desarrollo.

La audiencia se llevará a cabo desde las 11 en el Salón de Paradores Austral, en Bahía Blanca. Durante la jornada, funcionarios nacionales expondrán las características del proyecto, sus impactos y las acciones previstas para mitigarlos.

Además de la participación presencial, la audiencia será transmitida en vivo por el canal de YouTube de la Secretaría de Energía. También podrá seguirse desde puntos digitales habilitados en el Centro Cultural Quemú de Puerto Madryn y en Las Grutas, en Río Negro.

Quienes no puedan asistir tendrán la posibilidad de realizar consultas y comentarios de forma virtual a través del sitio web habilitado por la Secretaría de Energía o mediante el correo electrónico ampliaciontransporte@mecon.gov.ar , con respuestas que serán publicadas de manera online.

La convocatoria se suma a la realizada días atrás para el proyecto AMBA I, otra de las primeras obras que comenzarán a ejecutarse dentro del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico. Junto con el Corredor Sur y la línea Río Diamante–Charlone–O’Higgins, integran el primer paquete de proyectos que el Gobierno nacional prevé licitar bajo el nuevo esquema de concesión de obra pública con financiamiento privado.