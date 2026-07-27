Combo extremo en la Patagonia: lluvia, nieve y viento con ráfagas de hasta 78 km/h complican el lunes en Neuquén y Río Negro

El combo extremo se consolida sobre la región y marca la pauta meteorológica de este lunes 27 de julio en pleno invierno 2026. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada transcurrirá bajo lluvias intermitentes en el Alto Valle y el centro de Neuquén, al tiempo que la cordillera registrará un escenario complejo dominado por nevadas matinales y nocturnas, lluvia en horas de la tarde y ráfagas que alcanzarán los 78 km/h.

Las condiciones obligarán a extremar las precauciones para la circulación sobre las rutas 22, 40 y 237 debido a la formación de hielo en calzada, visibilidad reducida por viento blanco en altura y la presencia de agua acumulada.

Lluvias, fuertes vientos y baja temperatura: qué dice el pronóstico para el Alto Valle

En Neuquén Capital, Cipolletti, General Roca y las localidades aledañas, el tiempo combinará inestabilidad y un incremento paulatino de la intensidad del viento:

Mañana: arranca con chubascos y precipitaciones de entre el 40% y 70% de probabilidad , una marca mínima de 2°C y ráfagas de viento del sector sudoeste de hasta 59 km/h .

arranca con chubascos y precipitaciones de entre el , una marca mínima de y ráfagas de viento del sector sudoeste de hasta . Tarde: el termómetro alcanzará los 15°C de máxima con cielo parcialmente nublado y probabilidad nula de agua. Sin embargo, será el momento de mayor intensidad eólica con ráfagas de 60 a 69 km/h .

el termómetro alcanzará los con cielo parcialmente nublado y probabilidad nula de agua. Sin embargo, será el momento de mayor intensidad eólica con . Noche: reaparece la probabilidad de lluvia débil (10% al 40%), registrando 11°C y vientos con ráfagas sostenidas de hasta 59 km/h desde el noreste.

En plena alerta, Bariloche continúa con nieve, lluvia y ráfagas sostenidas este lunes 27

La zona andina rionegrina enfrentará un día marcado por el cambio constante de estado de las precipitaciones y ráfagas que entorpecerán la visibilidad:

Mañana: madrugada helada con una mínima de -2°C (marca general de -3°C ) y probabilidad de nevadas de entre el 40% y 70% , acompañadas por ráfagas de 69 km/h .

madrugada helada con una mínima de (marca general de ) y probabilidad de , acompañadas por ráfagas de . Tarde: la temperatura ascenderá a la máxima del día con 5°C , provocando que las precipitaciones muten a lluvias de variada intensidad , sosteniendo vientos violentos con ráfagas de 69 km/h .

la temperatura ascenderá a la máxima del día con , provocando que las precipitaciones muten a , sosteniendo vientos violentos con ráfagas de . Noche: caída del registro térmico a 2°C con el regreso de la nieve y lluvia mixta (40% a 70% de probabilidad) y ráfagas de hasta 59 km/h.

Nevadas, temporal de agua y ráfagas de 78 km/h en San Martín de los Andes

La cordillera neuquina registrará los valores eólicos más elevados de la franja cordillerana, complicando los pasos fronterizos y accesos de montaña:

Mañana: inicio helado con una mínima de -2°C , nevadas matinales (40% al 70%) y ráfagas violentas del sector oeste que oscilarán entre los 70 y 78 km/h .

inicio helado con una mínima de , y ráfagas violentas del sector oeste que oscilarán entre los . Tarde: las precipitaciones pasarán a estado líquido con lluvias de moderada intensidad , una temperatura máxima de 5°C y ráfagas sostenidas de hasta 69 km/h .

las precipitaciones pasarán a estado líquido con , una temperatura máxima de y ráfagas sostenidas de hasta . Noche: reaparición del fenómeno mixto de lluvia y nieve con un registro térmico de 4°C y ráfagas constantes de 69 km/h.

Zapala y el centro Neuquino: viento extremo de 78 km/h y clima cambiante

La franja central de Neuquén estará fuertemente condicionada por el factor eólico a lo largo de toda la jornada: