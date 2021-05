Boca jugó mal y empató con Barcelona de Ecuador pero depende de sí mismo

Por la fecha 5 de la fase de grupos, Boca (7 puntos) no pudo con Barcelona de Ecuador, líder de la zona C con 10 unidades. Completan el grupo The Strongest (6) y Santos (6).

Al equipo lo dirigió Leandro Somoza, ayudante del expulsado Miguel Ángel Russo. El DT vio la roja en la derrota contra Santos en Brasil, la semana pasada. Entre los cambios más significativos respecto del encuentro contra River del domingo, Franco Soldano reemplazó a Carlos Tevez, quien saltó desde el banco de suplentes.

Cuando se enfrentaron en Ecuador, Barcelona ganó 1-0 en un partido muy discreto.