Coronavirus: Bariloche no sumó esta jornada nuevos contagiados

La semana comenzó con el pie derecho en Bariloche porque este lunes cerró sin nuevas personas contagiadas. Es más, hubo una persona que recibió el alta médica; por lo tanto, son 14 los pacientes curados -hasta el momento- en esta ciudad.

La secretaria de Políticas Públicas de Salud de la provincia, Mercedes Ibero, informó esta noche de lunes en conferencia de prensa que en Bariloche hubo -hasta ahora- 72 personas que contrajeron la enfermedad de la COVID-19, causada por el coronavirus.

De ese grupo, quedan 58 personas internadas porque son casos activos positivos y 14 recibieron el alta médica porque lograron recuperarse.

El sábado se había detectado dos nuevos casos positivos en Bariloche, donde hay circulación comunitaria del virus. Desde ese momento hasta la noche de este lunes no hubo nuevos contagiados. En Bariloche se detectó la mayor cantidad de pacientes contagiados hasta ahora, con 72 personas, en una ciudad que tiene una población estimada en 140 mil habitantes.

En Dina Huapi, Ibero aseveró que se detectaron por el momento 5 casos positivos de los cuales 1 fue dado de alta.

A nivel provincial, Ibero comunicó que hasta el momento son 192 las personas que se contagiaron desde el 6 de marzo último de las cuales 44 se curaron y 7 murieron como consecuencia de la enfermedad.

Hay por el momento 58 casos activos en Bariloche, 24 en Choele Choel, 13 en Lamarque, 10 en Cipolletti, 9 en Roca, 5 en Allen, 5 en Dina Huapi, 5 de Luis Beltrán, 5 en Chimpay, 4 de Villa Regina, 1 de Cinco Saltos, 1 de El Bolsón y 1 en Coronel Belisle. En total 141 casos positivos activos.

“Estamos notando que en algunas ciudades la gente no consulta, con síntomas muy leves; por eso, hoy cambiamos la definición de caso sospechoso, y agregamos que sea fiebre o alguno de los otros síntomas, porque quizá la persona no detecta el 37,5 grados que tengan fiebre porque no se sienten mal, pero sí presenta tos o dolor de garganta”, explicó Ibero.

“Lo que estamos buscando con esto es tratar de encontrar pacientes que no consultaban quizá y habían tenido el contacto estrecho con algún paciente confirmado”, aseguró.

“Por eso, es que tratamos de empezar a hisopar al sexto día para ver si encontramos más pacientes que debamos aislar, internar y aislar esos contactos estrechos”, aseveró Ibero.