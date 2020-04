Coronavirus: Bariloche sumó 10 casos positivos y se descartaron 25

La secretaria de Políticas Públicas de Salud de la provincia, Mercedes Ibero, informó esta noche de martes que registraron 10 nuevos casos positivos en Bariloche. Por lo tanto, son 49 las personas con COVID-19, que transmite el coronavirus, en esta ciudad.

Como contrapartida, Ibero comunicó que se descartaron 25 casos porque los resultados de los análisis de las muestras que se habían tomado a esas personas dieron negativo.

Bariloche sigue liderando la cantidad de casos positivos por ciudades. La funcionaria provincial dijo que este martes se sumaron 15 casos confirmados en la provincia, lo que elevó a 94 los pacientes.

Fueron 10 nuevos casos que se detectaron en Bariloche, 1 en Dina Huapi, 1 en Cipolletti, 1 en Roca, 1 en Cinco Saltos y 1 de Choele Choel.

Dijo que en el caso de Bariloche se siguen sumando casos porque son aquellas personas que eran contactos estrechos de pacientes positivos, y como habían tenido fiebre días atrás se les hizo el testeo que ahora dio positivo. “Pero el 80 por ciento de los pacientes que hay en Bariloche son asintomáticos”, afirmó.

“Entonces por más que asuste la cantidad que tenemos en Bariloche, que es más del cincuenta por ciento de lo que tenemos en la provincia, son pacientes que esperábamos, que los hisopamos porque en algún momento habían tenido síntomas dentro de estos últimos días”, comunicó Ibero. Y aclaró que están internados y aislados. También se aisló a sus grupos de riesgo.

Destacó además que este martes se descartaron 41 casos sospechosos de los cuales 25 eran de Bariloche.

Manifestó que hay 49 casos confirmados positivos en Bariloche, 4 en Dina Huapi, 12 en Choele Choel, 10 en Cipolletti, 7 en Allen, 2 en Catriel, 2 en Río Colorado, 2 en Luis Beltrán, 2 en Roca, 1 en El Bolsón, 1 en Villa Regina, 1 en General Conesa y 1 en Cinco Saltos.

Destacó que de los 94 pacientes solo uno está grave. El 80 por ciento es asintómatico y los restantes son síntomas muy leves.

Dijo que hay muchos pacientes que se empezaron a hisopar para darles el alta cuando tengas los test negativos.

Ibero comentó que en la provincia hay “los casos que esperábamos”. “Creemos que en muchos lugares donde no hay casos sospechosos es porque hay estricto cumplimiento de la cuarentena; quizás en otros lados no es tan así”, opinó.

Aseguró que si no se cumpliera la cuarentena “tendríamos 10 veces más de los casos que hay”. “Seguramente (la cuarentena) va ayudar que esto siga aplanándose y que no colapse nuestro sistema sanitario”, sostuvo. Y reiteró que es clave la responsabilidad de cada uno.

Aseveró que de los 94 casos confirmados el 60 % son masculinos y el 40 por ciento de femeninos.

Observó que con los casos que hay en la provincia “tenemos circulación viral”. Dijo que es fundamental que “nos sigamos comportando como ahora, cuando se empiece a levantar la cuarentena”.

“Si tomamos la preocupación cuando vamos a un supermercado de estar a más de 2 metros de distancia, con tapabocas y cuando volvemos a casa no me toco ni los ojos ni la boca y me lavo las manos, seguramente no me contagié”, explicó Ibero.