Caputo dijo que se preparan para la dolarización y respondió al elogio de Milei: «Debo ser la envidia de muchos»

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló sobre el índice de inflación del mes de abril y explicó por qué el Gobierno de Javier Milei festejó el 8,8% anunciado ayer por el Indec. Además, confirmó que el superávit financiero continúa y señaló que se encuentran preparados para avanzar con la «dolarización».

“Se festeja la confirmación de que estamos por el rumbo correcto”, aseveró en referencia a la algarabía oficialista por el dato de índice de precios. Al mismo tiempo, agregó: «Todo lo que estamos haciendo es para salir del cepo”.

“Venimos de un desastre y una hiperinflación. Aun habiendo anunciado el programa, decían que iba a haber más inflación y un crawling del 6%”, argumentó Caputo al ser entrevistado en La Nación+.

“Estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer y está pasando lo que dijimos que iba a pasar”, enfatizó y reconoció que continúa en marcha el plan de competencia de monedas: “Esto estaba estudiado. Fue la razón por la que nos pusimos de acuerdo. Tenemos todo preparado para la dolarización. Está recontra estudiado.”

Con eso en mente, se le consultó acerca de si la estabilidad económica alcanzada y el superávit fiscal se dan por la vigencia del cepo. Caputo lo desmintió y en cambio explicó: “El Gobierno no está enamorado del cepo, lejos de eso. Todo lo que estamos haciendo es para salir del cepo. Con el gobierno anterior había cepo y el dólar pasó de 60 a 1000″. Destacó la medida de imponer una tasa de valor negativo: “Si no lo hubiéramos hecho, estaríamos en la puerta de la hiperinflación.”

Asimismo, sobre la pérdida de poder adquisitivo respondió: “Siempre dijimos que no iba a ser fácil. Esto es lo mejor que podríamos estar. Hay mucha divergencia en los precios. Nadie esperaba que funcionara aunque llegáramos al equilibrio fiscal, el Bopreal funcionara y que el Central comprara reservas. Los analistas económicos presagiaban un futuro más funesto, y ante eso los empresarios reaccionaban”. Reconoció que “abril ya viene con equilibrio fiscal, con algo de superávit financiero”.

En línea con el valor de los precios generales y del dólar, Caputo sostuvo que “cuando la situación económica es muy mala, como era hace cinco meses, el dólar se encarece y los bienes se abaratan en relación con el dólar. Cuando la situación se arregla, sucede lo contrario”. “Es normal lo que estamos viendo ahora. Lo impactante es que ocurrió en un tiempo muy corto”, indicó.

«Debo ser la envidia», la respuesta de Caputo al elogio de Milei

Tras ello, se refirió a la frase que pronunció Javier Milei durante su alocución en el Alvear Palace Hotel en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp). “Chanchito de yeso”, le calificó y e hizo una contundente defensa de su administración en Hacienda. Caputo le agradeció y señaló: “Debo ser la envidia de muchos ministros de Economía, porque debo ser el que más apoyo tiene de las últimas décadas. Hace mi trabajo más simple. La presión política, sin apoyo, es muy difícil de enfrentar en el espectro político”.

De la misma forma, el economista, consideró que lo primordial para el éxito del programa económico es la capacidad que tenga el país de generar credibilidad. “La Argentina no tiene credibilidad, que es la materia prima para hacer cosas. La credibilidad viene dada por el país y por tus políticas. La primera ya nos viene en contra, así que solo podemos buscar la segunda por ahora”, evaluó.

Caputo habló sobre la Ley Bases, el RIGI y los impuestos

En otro tramo de la entrevista Caputo detalló que la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal es muy importante, pero que existe un problema. “El problema con la ley es que es muy buena, y todo el mundo lo sabe, y, por lo tanto, genera mucha resistencia. La oposición no quiere que nos vaya bien”.

Sobre el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), uno de los puntos más conflictivos del debate tanto en Diputados como en el Senado, sostuvo que “el RIGI es bueno para todo el mundo. Lo que se escucha sobre el RIGI es parte de querer desvirtuarlo”.

“No es que habrá inversores privilegiados, es que se necesitan nuevas inversiones”, dijo, sobre los dichos de la oposición acerca de que el RIGI tendrá privilegios para empresas extranjeras en detrimento de las locales.

Después, Caputo habló sobre los impuestos. “Para poder bajar impuestos, necesitamos tener superávit consolidado, porque de lo contrario, si bajamos los impuestos hoy, la consecuencia inmediata es que recaudaríamos menos. Entonces o profundizamos el ajuste, que es más recesivo, o tenemos déficit, y nos dirían que no estamos cumpliendo”.

“El impuesto PAIS es transitorio y voy a cumplir con mi palabra. Como dijo el Presidente, por eso no se coparticipan los impuestos, porque la idea es bajarlos. Las provincias recaudan más que Nación y el déficit está en Nación. La única manera de ganar credibilidad es cumplir.”

Caputo y la necesidad de financiamiento

Respecto a las negociaciones con el Fondo Monetario internacional (FMI) para formular un nuevo acuerdo comentó que aún no comenzaron, pero que se iniciarán en las próximas semanas. Lo mismo, enfatizó respecto a la necesidad de encontrar financiamiento internacional. “Vamos a empezar a hablar ahora. No hemos hablado con nadie del sector privado para conseguir plata. Hubo algunos llamados de bancos del exterior que se comunicaron con el Central. Hay ofrecimientos pero no buscamos financiamiento. Hay que sanear el balance del Banco Central primero”.

Por último, dejó un mensaje hacia los empresarios en el mismo tono en el que lo realizó Milei durante sus últimos discursos en Estados Unidos: “Inviertan que, si invierten, vamos a tener superávit; si tenemos superávit, vamos a bajar impuestos; se va a recuperar la economía; se va a recuperar el salario real”.

Con información de La Nación