Coronavirus: clausurarán los comercios que no cumplan con las medidas

Sobreprecios, góndolas vacías, comercios habilitados que permanecen abiertos aun después de las 19 y otros que abren sus puertas pese a no integrar la lista de los rubros exceptuados por el decreto. Las inspecciones de la Dirección General de Comercio, Industria y Servicio se intensificaron en las últimas horas.

En un principio, los infractores solo recibieron advertencias pero a partir de hoy, la orden es ser riguroso, estricto y proceder a la clausura de los negocios que no cumplan con las disposiciones recientes.

Sebastián Hernández, director general de Comercio, Industria y Servicios de Bariloche, recalcó que en los últimos días, “se fueron haciendo modificaciones a las resoluciones, adaptándolas según la necesidad de la localidad”.

Se redujo, por ejemplo, el horario de atención de los rubros habilitados de 9 a 19 que de todos modos, deben cumplir con la disposición de materiales de prevención y distancia obligatoria. Sólo están exceptuadas del horario las farmacias y las estaciones de servicio que pasado ese horario, solo pueden atender a vehículos oficiales o de emergencia.

Hernández explicó que tres parejas de inspectores recorren diversos puntos de la ciudad por la mañana (de 9 a 14) y otras tres lo hacen por la tarde (de 16 a 21). “Es variable pero casi siempre hay 5 parejas por día en la calle. Nos encontramos con que hay gente con conciencia que apoya el aislamiento y otros que no y quieren abrir sus comercios de todos modos. Ayer notificamos a varios, contestamos dudas y evitamos clausuras. Ya hoy se procederá a la clausura”, señaló el funcionario.

Tanto en cadenas grandes de supermercados como en almacenes y despensas se detectaron góndolas vacías y sobreprecios. Un litro de alcohol en gel, por ejemplo, se ofrecía a 800 pesos; mientras que un litro de alcohol, a 400 pesos (cuando el precio máximo del medio litro está estimado en 144 pesos).

“El precio estimado de máxima del litro de lavandina es de 78 pesos; el de un limpiador de baño de gatillo, de 168 pesos. Es un trabajo minucioso. Los consumidores denuncian el aprovechamiento de los comercios. Hay una aplicación del gobierno nacional para consultar por los precios máximos”, recordó Hernández.

Una vez que se registra el sobreprecio en un comercio, el expediente se eleva al gobierno provincial que determina el monto de la multa. La ley establece un monto mínimo de mil pesos y 5 millones de pesos, de máxima.

“Tampoco las verdulerías quedan exentas. Registramos casos que vendían la bolsa de papa blanca a 1.000 pesos o 70 pesos cada naranja. Nos han mostrado facturas del Mercado Central que venden la bolsa de papas a 820 pesos”, indicó Hernández y añadió: “Es el mismo problema de las farmacias. En esos casos, deben denunciar a los proveedores. Los precios deben retrotraerse al 2 de marzo”.

Recordó que el servicio de delivery está autorizado de 12 a 23, solo para alimentos, insumos de higiene y limpieza y productos de farmacia. Pero en las recorridas, los inspectores detectaron restaurantes que no estaban habilitados para realizar delivery. “Si no lo hacían antes de esta situación, no pueden hacerlo. Deben tener un vehículo autorizado, por ejemplo. Lo mismo vale para las veterinarias que ya realizaban delivery con anterioridad a la medida”, planteó.