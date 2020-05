Coronavirus: detectaron otro caso positivo en Bariloche

Una persona se sumó al listado de contagiados en esta ciudad, donde hubo 79 pacientes que contrajeron la enfermedad COVID-19 desde que principios de marzo pasado hasta la fecha.

De ese grupo, 73 personas ya se curaron y recibieron el alta médica. Por eso, quedan 6 pacientes internados aún contagiados. Así lo informó esta noche de miércoles la secretaria de Políticas Públicas de Salud de la provincia, Mercedes Ibero, en una nueva conferencia de prensa.

Destacó que se curó el único paciente que quedaba contagiado en Dina Huapi, donde hubo hasta el momento 6 personas que contrajeron la enfermedad.

Ibero comunicó que 37 hisopados que se tomaron dieron este miércoles resultado negativo. 14 de esos descartados son de Bariloche y 1 de El Bolsón.

Además, informó que esta jornada murió una persona de 91 años de Cipolletti, con antecedentes de enfermedad terminal, hipertensión, que había contraído la COVID-19.

En Río Negro hubo hasta el momento 275 personas que contrajeron la COVID-19 de las cuales 156 se recuperaron. Aún quedan 99 personas contagiadas y 10 murieron por la enfermedad que transmite el coronavirus.

“Ninguna de estas buenas noticias que sea menos de 100 casos positivos, significa que no hay más virus”, reiteró Ibero. “Realmente me alegra que tengamos pocos casos, pero tengo miedo que todos crean que no tenemos virus. Sigue habiendo virus”, advirtió.

Y enfatizó que si se baja la guardia, “podemos llegar a generar la curva que no queremos que crezca para que no colapsen nuestras camas”.

“Entonces, por más que se liberen actividades, que es buenísimo porque mucha gente lo necesita, les pido por favor que no se olviden de los 2 metros de distancia, de usar el tapabocas, de no tocarse ni la nariz, ni la boca, ni los ojos con las manos, de usar alcohol en gel o llegar a casa y lavarse las manos”, enfatizó Ibero. “De esa manera, vamos a poder seguir con estos números”, remató.

“A nosotros, mas que el número en general, nos preocupa o nos ocupa que tengamos las camas disponibles para que todos podamos ser atendidos, ya sea por el coronavirus o cualquier otra patología”, explicó. “Lo malo que tiene este virus es que sin que nos demos cuenta se replica rápidamente”, aclaró una vez más.

Opinó que si se abren los cordones sanitarios, es posible que una persona traiga el virus sin darse cuenta que lo tiene. “Entonces, no se aisla porque no consulta o porque tiene miedo que lo internen o que lo hisopen y, simplemente tenía una febrícula (fiebre moderada) y un dolor de garganta, se juntó a tomar mate, a charlar con diez personas y ya tenemos diez personas que no saben que lo tienen y que contagian rápidamente a otros”, manifestó. “Esto es exponencial y se duplica rápidamente y podemos tener colapso del sistema sanitario”, observó.

Los 99 pacientes contagiados se distribuyen de la siguiente manera: 6 de Bariloche, 18 de Choele Choel, 10 de Cipolletti, 22 de Lamarque, 6 de Allen, 13 de General Roca, 7 de Luis Beltrán,1 de Cinco Saltos, 8 de Villa Regina, 7 de Chimpay y 1 de Coronel Belisle.