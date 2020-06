Coronavirus: en Roca, evalúan dar marcha atrás con las salidas recreativas

En solo una semana, en Roca se triplicaron los casos de coronavirus y la ciudad pasó a encabezar el ranking de contagios en toda la provincia junto con Bariloche. Ante este alarmante panorama, la intendenta María Emilia Soria anticipó que evalúa "dar marcha atrás con las salidas recreativas y en bicicleta" si continúa el pico de contagios.

La mandataria señaló que el viernes se definirán qué medidas tomará el Comité de Emergencia Sanitaria. “Se va a evaluar en base a la cantidad de contagios que se registren y definir cuál actividad que se flexibilizó dar marcha atrás”, expresó la jefa comunal.

Esta mañana, la intendenta estuvo reunida casi dos horas con el equipo de seguimiento epidemiológico del Hospital Francisco López Lima que recaba información sobre las personas contagiadas y los nexos.

Soria descartó que se vaya a retrotraer la apertura comercial ya que, según la información que le brindó el equipo de seguimiento, el motivo en el aumento de los casos es porque los vecinos no respetaron las medidas sanitarias y violaron el aislamiento obligatorio.

“Tenemos en Roca 170 personas aisladas. Se trata de familias enteras que rompieron la cuarentena”, explicó la jefa comunal. Mencionó, en este sentido, que "se han juntado a comer asados, festejar cumpleaños y han compartido el mate en lugares de trabajo".

Se contagiaron porque rompieron la cuarentena y se juntaron con familiares y casualmente en esa reunión había un positivo". María Emilia Soria - intendenta de Roca



“Los contagios que se dan hoy no son personas que fueron a la zapatería y contrajeron el virus, o al supermercado. Se contagiaron porque rompieron la cuarentena y se juntaron con familiares y casualmente en esa reunión había un positivo”, sostuvo la intendenta.

Remarcó que "sería injusto retrotraer actividades comerciales" cuando "no tienen relación con el pico de casos". “La enfermedad tiene que ver con el incumplimiento de los roquenses”, reiteró.

Explicó también que hoy no se tomaron medidas restrictivas porque desde el hospital pidieron prudencia y esperar como evoluciona la situación.

“Sabíamos que íbamos a tener un nuevo pico de contagios por la falta de conciencia de la gente, vamos seguir seguramente con más positivos durante la semana y bajas que dieron negativo al hisopado”, informó.

Recalcó que una medida que se evalúa si se sigue con este aumento en la curva es "dar marcha atrás con las salidas recreativas y en bicicleta".

“Las salidas han implicado una relajación de la cuarentena, tenemos situaciones en la vía pública como gente que sale a pasear al perro sin barbijo, vecinas que se juntan a caminar por el Canal Grande porque hacen mucho que no se ven, son situaciones que tenemos identificadas”, manifestó.

Soria señaló que estos incumplimientos a las medidas se charlaron también con la directora del hospital Ana Senesi, y el viernes se resolverá dependiendo de la cantidad de casos.

Mencionó que hay vecinos que han viajado a otras localidades a visitar a sus familias. “Se trata de personas que fueron a El Cuy y otros que participaron de un asado en Huergo”, contó.

El domingo también un grupo de amigos se juntó a jugar al fútbol en una cancha ubicada en el barrio Unter. El hecho fue denunciado por vecinos y tuvo que intervenir personal policial.

Ante este contexto, dijo que hay mucha preocupación en el personal de Salud que está en la primera línea luchando en esta pandemia.

“Noté a un personal del hospital alarmado por la situación, que hayan 170 personas aisladas en la ciudad es preocupante porque representan casos positivos en el corto o mediano plazo”, expresó. Sin embargo, aclaró que en este momento el hospital tiene capacidad para atender este aumento de contagios.

“En Roca hay circulación comunitaria, tenemos muchísimos barrios identificados con personas positivas, dependemos de que estas personas se queden en su domicilio haciendo la cuarentena y que no salgan a comprar a la esquina”, sostuvo.

En este sentido, señaló que junto al personal del hospital han corroborado que vecinos que tienen familiares contagiados han decidido no respetar el aislamiento.

El costo político de tomar restricciones

Soria manifestó que toda medida restrictiva tiene un costo político, pero que en este momento no está evaluando como impactará esto en su imagen. “No estoy evaluando mi popularidad sino la situación sanitaria de la ciudad, el riesgo de contagios que tenemos”, expresó.

Señaló que las restricciones no dependen de ella, sino de la comunidad que no toma empatía con las medidas que se están imponiendo.

“Hemos tenido marchas anticuarentenas en el país y no vamos a culpar al presidente, no me interesa mi imagen sino que la gente tome conciencia del momento en el que estamos”, reiteró.

